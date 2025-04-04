Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу

Как уже сообщал haqqin.az, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о том, что его штат будет самостоятельно развивать стратегические отношения с зарубежными странами, своими торговыми партнерами. А если в ответ на драконовские пошлины на импорт, введенные Дональдом Трампом, эти страны введут зеркальные ответные меры, он попросит их сделать исключения для товаров, произведенных в Калифорнии. Таким образом, губернатор бросает перчатку Трампу и говорит, что его Golden State (Золотой штат) не будет подчиняться торговой политике Белого дома. Насколько перспективным выглядит такой курс прямого неподчинения федеральной власти? Либеральная Калифорния всегда была своего рода государством в государстве. Не случайно уже в течение десятилетий здесь муссируются слухи о «предстоящем» выходе Калифорнии из состава США.

Уверенность в том, что они справятся и без Вашингтона, придает экономическая мощь Калифорнии. Она является пятой экономикой мира (да-да, штат занимает пятое место в мировой экономической иерархии). Ее валовой внутренний продукт составляет 3,9 триллиона долларов, на 50 процентов больше, чем у сопоставимого по размеру и экономическим показателям штата Техас. Ежегодно Калифорния отчисляет федеральному правительству 83 миллиарда долларов. В штате находится 500 компаний, входящих в список Fortune, и он является рекордсменом в стране по числу стартапов. Калифорния - дом и для 32 из 50 ведущих мировых центров, использующих искусственный интеллект. И не удивительно, что, когда Трамп объявил торговую войну всему миру, Калифорния возмутилась и сказала: «Мы не подчинимся, мы играем сами по себе!»

В случае, если штат проиграет федеральному правительству, ущерб для его экономики будет больше, чем у других штатов. Его ведущими торговыми партнерами являются Китай, Канада и Мексика, на них приходится 40 процентов импорта. Эта тройка поставила в Калифорнию в 2024 году товаров на сумму 203 миллиарда долларов (всего импорт составил 491 миллиард). Экспорт Калифорнии в эти три страны превысил в 2024 году 67 миллиардов, это была треть общего экспортного потока в 183 миллиарда. Эти цифры довольно красноречиво говорят о том, насколько импорт и экспорт важны для штата. По подсчетам Yale Budget Lab, меры администрации Трампа приведут к повышению инфляции на 2,3 процента только в этом году, цена на продовольственные товары увеличится на 2,8 процента, на автомобили и запчасти к ним на 8,4 процента. А цены в Калифорнии могут вырасти больше, чем в среднем по стране. И вот в этих условиях губернатор Калифорнии решает, что «пора выходить из тени» и следует предъявить администрации Трампа свои права. 57-летний Гэвин Ньюсом является одним из самых колоритных персонажей американской политики. И его последние шаги ясно демонстрируют, что он явно нацелился на участие в президентских выборах 2028 года.

Но дорогу к Белому дому он избрал в высшей степени необычную. На прошлой неделе Ньюсом объявил, что в своем подкасте он будет брать интервью у людей, входящих в трамповскую группу MAGA («Сделаем Америку Вновь Великой»). Для политика, имевшего до этого устойчивую репутацию либерала, это был довольно отчаянный шаг, вызвавший резкую критику со стороны однопартийцев-демократов. Но Ньюсом понял, что с его партией, которую он называет «токсичной», каши не сваришь. Там, в условиях исторического поражения на выборах, головы стали поднимать радикальные левые - 83-летний сенатор от Вермонта Берни Сандерс и защитница обездоленных, как она себя позиционирует, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Но если партия отдаст им руль своего корабля, то демократов на очередных выборах ждет еще более уничижительное поражение. Консервативный радиоведущий из подкаста Ньюсома Майкл Сэвадж говорит о Ньюсоме: «Гэвин очень - очень умный политик. Он знает, куда дует ветер. А сейчас ветер дует в сторону центра или даже в правую сторону». Сам губернатор отбивается от нападок товарищей по партии и говорит, что участие в его подкасте ультраправых политиков от MAGA поможет американцам лучше понять их природу и цели. Есть и еще один в высшей степени любопытный эпизод из нынешней политической биографии губернатора Калифорнии. Он связан с его бывшей супругой, 56-летней Кимберли Гилфойл, которая сейчас является послом США в Греции.