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Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу

по ту сторону океана
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
14:13 1064

Как уже сообщал haqqin.azгубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о том, что его штат будет самостоятельно развивать стратегические отношения с зарубежными странами, своими торговыми партнерами. А если в ответ на драконовские пошлины на импорт, введенные Дональдом Трампом, эти страны введут зеркальные ответные меры, он попросит их сделать исключения для товаров, произведенных в Калифорнии.

Таким образом, губернатор бросает перчатку Трампу и говорит, что его Golden State (Золотой штат) не будет подчиняться торговой политике Белого дома.

Насколько перспективным выглядит такой курс прямого неподчинения федеральной власти? Либеральная Калифорния всегда была своего рода государством в государстве. Не случайно уже в течение десятилетий здесь муссируются слухи о «предстоящем» выходе Калифорнии из состава США.

Ньюсом предпринимает ход конем и провозглашает свое неподчинение торговому курсу президента Трампа. Губернатор в 2026 году уходит со своего поста. Но перед уходом ему нужно оставить после себя добротное наследство

Уверенность в том, что они справятся и без Вашингтона, придает экономическая мощь Калифорнии. Она является пятой экономикой мира (да-да, штат занимает пятое место в мировой экономической иерархии). Ее валовой внутренний продукт составляет 3,9 триллиона долларов, на 50 процентов больше, чем у сопоставимого по размеру и экономическим показателям штата Техас. Ежегодно Калифорния отчисляет федеральному правительству 83 миллиарда долларов.

В штате находится 500 компаний, входящих в список Fortune, и он является рекордсменом в стране по числу стартапов. Калифорния - дом и для 32 из 50 ведущих мировых центров, использующих искусственный интеллект.

И не удивительно, что, когда Трамп объявил торговую войну всему миру, Калифорния возмутилась и сказала: «Мы не подчинимся, мы играем сами по себе!»

Калифорния является пятой экономикой мира - да-да, штат занимает пятое место в мировой экономической иерархии...

В случае, если штат проиграет федеральному правительству, ущерб для его экономики будет больше, чем у других штатов. Его ведущими торговыми партнерами являются Китай, Канада и Мексика, на них приходится 40 процентов импорта. Эта тройка поставила в Калифорнию в 2024 году товаров на сумму 203 миллиарда долларов (всего импорт составил 491 миллиард). Экспорт Калифорнии в эти три страны превысил в 2024 году 67 миллиардов, это была треть общего экспортного потока в 183 миллиарда.

Эти цифры довольно красноречиво говорят о том, насколько импорт и экспорт важны для штата. По подсчетам Yale Budget Lab, меры администрации Трампа приведут к повышению инфляции на 2,3 процента только в этом году, цена на продовольственные товары увеличится на 2,8 процента, на автомобили и запчасти к ним на 8,4 процента. А цены в Калифорнии могут вырасти больше, чем в среднем по стране. 

И вот в этих условиях губернатор Калифорнии решает, что «пора выходить из тени» и следует предъявить администрации Трампа свои права.

57-летний Гэвин Ньюсом является одним из самых колоритных персонажей американской политики. И его последние шаги ясно демонстрируют, что он явно нацелился на участие в президентских выборах 2028 года.

Экс-супруга губернатора сожительствовала с сыном Трампа. А может быть, и с папой

Но дорогу к Белому дому он избрал в высшей степени необычную. На прошлой неделе Ньюсом объявил, что в своем подкасте он будет брать интервью у людей, входящих в трамповскую группу MAGA («Сделаем Америку Вновь Великой»). Для политика, имевшего до этого устойчивую репутацию либерала, это был довольно отчаянный шаг, вызвавший резкую критику со стороны однопартийцев-демократов. Но Ньюсом понял, что с его партией, которую он называет «токсичной», каши не сваришь. Там, в условиях исторического поражения на выборах, головы стали поднимать радикальные левые - 83-летний сенатор от Вермонта Берни Сандерс и защитница обездоленных, как она себя позиционирует, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Но если партия отдаст им руль своего корабля, то демократов на очередных выборах ждет еще более уничижительное поражение.

Консервативный радиоведущий из подкаста Ньюсома Майкл Сэвадж говорит о Ньюсоме: «Гэвин очень - очень умный политик. Он знает, куда дует ветер. А сейчас ветер дует в сторону центра или даже в правую сторону».

Сам губернатор отбивается от нападок товарищей по партии и говорит, что участие в его подкасте ультраправых политиков от MAGA поможет американцам лучше понять их природу и цели.

Есть и еще один в высшей степени любопытный эпизод из нынешней политической биографии губернатора Калифорнии. Он связан с его бывшей супругой, 56-летней Кимберли Гилфойл, которая сейчас является послом США в Греции.

Ньюсом понял, что с его партией, которую он называет «токсичной», каши не сваришь. Там, в условиях исторического поражения на выборах, головы стали поднимать радикальные левые

Экзотический характер отношениям между бывшими супругами придает то, что Гилфойл близка к президенту Трампу, например, она работала его советником на выборах 2020 года. И была в то время любовницей сына президента - Дональда Трампа-младшего. А сам Трамп-старший так ласково обнимал и целовал ее, что у многих возникло ощущение, что партийный лидер тоже «при деле».

Ньюсом и Гилфойл развелись еще в 2006 году, но сохранили добрые отношения. И вот теперь эта дама с пухлой, до самого носа губкой посоветовала бывшему супругу в высшей степени нестандартный ход. «Не валяй дурака, - сказала она ему. – Тебе нужно снять шляпу перед парнями из MAGA».

Он так и сделал. Это и называется «выйти из тени».

Но одновременно Ньюсом предпринимает и ход конем, провозглашая свое неподчинение торговому курсу президента Трампа. Губернатор в 2026 году уходит со своего поста, и все ожидают, что баллотироваться будет Камала Харрис. Но перед уходом ему нужно оставить после себя добротное наследство. А то в последний год Ньюсома сильно критиковали жители Калифорнии за неспособность справиться с чудовищными лесными пожарами.

И если сейчас ему удастся отстоять особый путь Калифорнии в войне пошлин, то его рейтинг, безусловно, пойдет вверх. Однако удача - та еще злодейка. Ошибешься с направлением ветра, и он сметет тебя с дороги в канаву, из которой уже никогда не выбраться.

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