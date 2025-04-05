В Сирии кладезь химического оружия

В Сирии после свержения режима Башара Асада остается более 100 объектов хранения химического оружия. Вероятно, количество складов гораздо выше того, которое когда-либо признавал Асад, сообщает The New York Times со ссылкой на оценки международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Организация пришла к своим выводам на основе данных внешних исследователей, некоммерческих групп и разведывательных данных, предоставленных странами-членами. Асад использовал оружие с зарином, хлором и ипритом против повстанцев и сирийских мирных жителей на протяжении более десяти лет гражданской войны.

В первые годы войны правительство признало существование 27 объектов по производству и хранению химического оружия. Эти объекты проинспектировали эксперты ОЗХО и приказали закрыть их.

Впрочем, режим Асада продолжал использовать химическое оружие, по крайней мере до 2018 года. Более того, его правительство импортировало основные химикаты-прекурсоры.

Некоторые склады с химическим оружием могут быть спрятаны в пещерах или других местах, которые трудно найти с помощью спутниковых снимков. Риск того, что химическое оружие не защищено должным образом, очень высок. ОЗХО опасается, что боевики, поддерживающие Асада, могут получить доступ к этому химическому оружию.