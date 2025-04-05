Россия резко нарастила поставки нефти в Азербайджан

За первый месяц 2025 года экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в Азербайджан вырос более чем в 4 раза и составил 114 тыс. тонн. За тот же период прошлого года этот показатель составлял 27 тыс. тонн.

Почти в 4 раза увеличилась и сумма, выплачиваемая за импорт из России. Если в январе 2024 года контрагенту было выплачено более 15 млн долларов за импорт нефти из России, то в первом месяце этого года эта цифра превысила 55 миллионов долларов.

Доходы Азербайджана от общего экспорта нефти выросли более чем в 2 раза.

Так, в январе 2025 года Азербайджан получил от экспорта нефти 1 млрд 903 млн долларов. Выручка составила 35,78 тыс. долларов, что в 2,2 раза, или на 120,4%, больше, чем в прошлом году.