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Первая медаль Азербайджана на Гимназиаде в Сербии

Отдел спорта
15:03 567

Первую медаль для Азербайджана на Всемирной Гимназиаде в Сербии завоевал саблист Гарай Мамедли.

Он стал бронзовым призером. Соревнования по фехтованию проходят в Нова-Вароше.

Азербайджан представляют 191 спортсмен в 18 видах спорта. Это спортивная гимнастика, стрельба из лука, баскетбол 3x3, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис, бадминтон, парабадминтон, плавание, параплавание, настольный теннис, таэквондо, каратэ, дзюдо, борьба, фехтование и легкая атлетика. Всего медали будут разыграны в 22 видах спорта. 

Центром Гимназиады является курортный городок Златибор, расположенный примерно в 200 км от Белграда. Там пройдут соревнования по девяти видам спорта. Также Игры примут Нови-Сад, Прибой, Ужице, Нова-Варош, Лучани, Пожега и Торник.

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