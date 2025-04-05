Первая медаль Азербайджана на Гимназиаде в Сербии

Первую медаль для Азербайджана на Всемирной Гимназиаде в Сербии завоевал саблист Гарай Мамедли.

Он стал бронзовым призером. Соревнования по фехтованию проходят в Нова-Вароше.

Азербайджан представляют 191 спортсмен в 18 видах спорта. Это спортивная гимнастика, стрельба из лука, баскетбол 3x3, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис, бадминтон, парабадминтон, плавание, параплавание, настольный теннис, таэквондо, каратэ, дзюдо, борьба, фехтование и легкая атлетика. Всего медали будут разыграны в 22 видах спорта.

Центром Гимназиады является курортный городок Златибор, расположенный примерно в 200 км от Белграда. Там пройдут соревнования по девяти видам спорта. Также Игры примут Нови-Сад, Прибой, Ужице, Нова-Варош, Лучани, Пожега и Торник.