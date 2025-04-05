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Европейцы передумали говорить с Путиным после убийства детей

15:06 2149

Для лидеров Европы еще не пришло время звонить российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает Yle. Она подчеркнула, что переговоры необходимо отложить, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины.

«Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора. Вчерашние новости о попадании баллистической ракеты в гражданский объект, что привело к гибели детей, указывают на то, что разговор следует отложить», - подчеркнула Валтонен.

В то же время министр отметила, что Финляндия «не считает РФ врагом», однако выступает против ее действий и нарушения международного права.

«Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не наступило. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе», - объяснила дипломат.

По ее словам, пока этого не произойдет, говорить о нормализации отношений рано.

«Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время [нормализации]. Вместо этого необходимо продолжать нашу стратегию: поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону», - подытожила Валтонен.

В результате массированной атаки по Кривому Рогу, которую 4 апреля совершила Россия, погибли 19 человек, 9 из которых – дети.

Удар пришелся по жилому микрорайону. По данным Генштаба ВСУ, российская ракета «Искандер-М» поразила жилой массив и детскую площадку. Ракета имела осколочно-фугасную боевую часть, это подтверждает и само Минобороны РФ.

Удар сопровождался большим разлетом осколков. Военный аналитик Ян Матвеев отмечает, что снаряжение боевой части включало готовые поражающие элементы. Их следы можно заметить на домах и машинах. Скорее всего, это были металлические шарики.

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