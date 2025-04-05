США не рады суданцам

США отзывают все визы для владельцев паспортов Южного Судана и блокируют новые въезды, заявил в субботу госсекретарь Марко Рубио, посетовав на то, что африканская страна не принимает своих граждан, высланных из США, сообщает CBS News.

«Государственный департамент предпринимает действия по отзыву всех виз, имеющихся у владельцев паспортов Южного Судана, и предотвращению их дальнейшей выдачи, чтобы предотвратить въезд», - говорится в заявлении Рубио.

Это первая подобная мера, касающаяся всех владельцев паспортов из определенной страны, с тех пор как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом 20 января, проведя предвыборную кампанию на антииммиграционной платформе.

Рубио обвинил переходное правительство в Джубе в «использовании Соединенных Штатов в своих интересах», заявив, что «каждая страна должна своевременно принимать возвращение своих граждан, когда другая страна... стремится их удалить».

«Вашингтон будет готов пересмотреть эти действия, когда Южный Судан будет полностью сотрудничать», - добавил Рубио.