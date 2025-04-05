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Пары в плей-офф Баскетбольной лиги Азербайджана

Итоги регулярного чемпионата
Отдел спорта
15:58 251

В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) завершился регулярный чемпионат.

По итогам 20 туров напрямую в четвертьфинал из группы «А» вышли «Сабах», «Нахчыван» и «Нефтчи», из группы «B» - «Шеки».

Остальные восемь команд (три из группы «А» и пять из группы «B») сыграют в 1/8 финала.

Пары 1/8 финала сформировались на основе набранных командами очков в регулярном чемпионате. 5-я команда сезона встретится с 12-й, 6-я - с 11-й, 7-я - с 10-й, 8-я - с 9-й.

Ну а при определении четвертьфинальных приоритет отдан командам из более сильной группы «А». То есть «Сабах», «Нахчыван», «Нефтчи» и только потом победитель группы «B» «Шеки».

Итак, в 1/8 финала сыграют: 

«Гянджа» - «Лянкяран» (победитель встретится с «Шеки»)

«Орду» - «Губа» (победитель встретится с «Нефтчи»)

«Абшерон» - НТД (победитель встретится с «Нахчываном»)

«Сумгаит» - «Серхедчи» (победитель встретится с «Сабахом»)

До финала все серии в плей-офф будут длиться до двух побед. В финале нужно выиграть четыре матча.

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