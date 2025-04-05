Индийский боевой вертолет для Гималаев: подойдет ли он Армении?

В последние годы Индия стремительно укрепляет позиции экспортера вооружений, в рамках которых Армения становится одним из ключевых клиентов Нью-Дели. После поражения в Карабахе Ереван инвестирует миллиарды долларов в перевооружение, активно закупая индийские системы вооружений от артиллерии до антидроновых комплексов.

На фоне ослабления военного сотрудничества с Россией Индия, в свою очередь, предлагает армянским партнерам все более широкий ассортимент техники, включая новейшие разработки собственного военно-промышленного комплекса. Одним из потенциальных предложений может стать легкий ударный вертолет HAL Prachand (LCH), предназначенный для ведения боевых действий в условиях высокогорья. Об этом написал в статье, опубликованной в издании Eurasian Times, отставной пилот ВВС Индии Августин Винод (MJ Augustine Vinod), по мнению которого Армения могла бы стать потенциальным покупателем этих машин. Серийное производство вертолета Prachand началось в 2023 году. Министерство обороны Индии уже подписало контракт на поставку 156 машин для армии и ВВС на общую сумму 7,5 миллиарда долларов. А предшествовавшая сделке партия из 16 вертолетов была предназначена для проведения опытной эксплуатации. Prachand выгодно отличается от большинства аналогов благодаря способности действовать на высоте до 21.300 футов (более 6.400 метров). Новый вертолет, разработанный с учетом специфики Гималайских гор, сочетает в себе прочную конструкцию, маневренность и, главное, полную адаптированность к разреженной атмосфере высокогорья. Основная задача машины — обеспечение воздушной поддержки в горной местности, где большинство существующих ударных вертолетов резко теряют эффективность. Почему возникла необходимость в Prachand

Своими корнями история создания вертолета Prachand уходит в войну в Каргиле (Кашмир, 1999 год), где армия Индии столкнулась с проблемами применения российских Ми-17. Эти вертолеты не были рассчитаны на боевые действия в условиях высокогорья и оказались малоэффективными в противостоянии с американскими вертолетами AH-1 Cobra и AH-64 Apache, состоявшими на вооружении ВВС Пакистана. Понесенные потери вынудили индийское командование задуматься о создании собственной специализированной боевой машины. Разработка HAL Prachand началась в середине 2000-х годов. Вертолет должен был превзойти существующие платформы по высотным характеристикам. Если большинство боевых вертолетов, включая российские Ми-28 и Ми-35, ограничены высотой порядка 4.000 метров, а американские Apache испытывает трудности выше 5.000 метров, то индийская модель разрабатывалась с расчетом на эксплуатацию на высоте 5.500 метров и выше. Технические особенности Вертолет HAL Prachand оснащен двухдвигательной силовой установкой разработки индийско-французского консорциума, способной работать в условиях низкого содержания кислорода. Особо прочное шасси позволяет садиться на неровную и каменистую поверхность, а кабина пилота выполнена по технологии «стеклянного фонаря» с цифровыми дисплеями, повышающими ситуационную осведомленность пилотов. Вооружение HAL Prachand включает: • 20-мм турельную пушку (аналог вертолета Rudra); • 70-мм неуправляемые ракеты Hydra; • ракеты класса «воздух-воздух» Mistral (эффективны против БПЛА и вражеских вертолетов); • противотанковые ракеты Helina (Airborne Nag) с дальностью более 7 километров, действующих по принципу «выстрелил-забыл».

Отметим, что противотанковая ракета Helina разработана с учетом специфики индийского театра военных действий и способна поражать танки, бункеры и укрепления. В отличие от американской Hellfire, индийская ракета адаптирована под эксплуатацию на больших высотах. Может ли Армению заинтересовать вертолет Prachand? Хотя Армения пока не высказывала официального интереса к индийскому вертолету, заслуживает внимания сам факт упоминания Еревана, как потенциального покупателя, в ряде индийских источников. Учитывая слабость армянских ВВС и практически полное отсутствие вертолетного компонента, машина, подобная Prachand, могла бы повысить боеспособность армии Армении в условиях горного рельефа Южного Кавказа. Сегодня ВВС Армении располагают ограниченным парком техники. Закупленные в 2018 году российские истребители Су-30СМ до сих пор не укомплектованы необходимыми средствами вооружения, и Ереван ведет переговоры с Индией об их модернизации, включая возможную установку на них ракет собственного производства.