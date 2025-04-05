Гафарова выступила в Ташкенте

В своем выступлении спикер Милли Меджлиса подробно рассказала об опыте и достижениях Азербайджана, отметив, что общие рамки социального развития определяются нашей Конституцией. В статье 16 Конституции говорится, что «государство Азербайджан заботится о повышении благосостояния народа и каждого гражданина, о его социальной защите и достойном уровне жизни».

Спикер Милли Меджлиса выразила свои поздравления по случаю знакового события – 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза, и поблагодарила правительство и Сенат Узбекистана за высококлассную организацию и проведение этого исторического мероприятия в братском Узбекистане.

6 апреля спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Узбекистан выступила в городе Ташкенте на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, посвященной теме «Парламентская деятельность во имя социального развития и справедливости».

Как сообщалось ранее, парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с рабочим визитом в Узбекистане.

Среди важных достижений этой политики – снижение уровней безработицы и бедности до 5,5%. Четыре социальные реформы, реализованные за последние пять лет, охватывают 40% населения: соответственно, минимальная зарплата была увеличена в 2,7 раза, фонд заработной платы – в 2,6 раза, а социальные выплаты и пенсии – в пять раз. На сегодняшний день наше правительство согласовало национальные стратегии развития с Целями устойчивого развития (ЦУР).

Спикер Милли Меджлиса также отметила, что за последние 30 лет социальная интеграция беженцев и вынужденных переселенцев была одним из ключевых приоритетов нашей страны. В результате того, что Армения 30 лет удерживала 20% территории Азербайджана под оккупацией, около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Из них более 250 тысяч человек были изгнаны из Армении. В результате оккупации было полностью разрушено 9 городов и сотни деревень, исторические, культурные и религиозные памятники, инфраструктура. Несмотря на тяжелую социально-экономическую нагрузку, вызванную оккупацией, наше правительство предприняло все необходимые меры для обеспечения нужд беженцев и вынужденных переселенцев.

С момента освобождения наших территорий от оккупации в 2020-м году правительство активно ведет работы по восстановлению этих регионов: проводится разминирование, возрождается экономическая активность, реализуются проекты в сфере «зеленой» энергетики. На сегодняшний день около десяти тысяч бывших вынужденных переселенцев уже вернулись в свои родные земли. Ожидается, что к концу 2026 года эта цифра достигнет 140 тысяч. Это яркий пример нашего ориентированного на человека и устойчивого подхода к развитию.

Спикер Сахиба Гафарова в завершение своего выступления также подчеркнула, что социальное развитие не следует рассматривать исключительно как внутреннее дело государства. Копенгагенская декларация признает решающее значение совместных обязательств и усилий международного сообщества. В этом контексте Азербайджан за последние пять лет оказал гуманитарную, финансовую и техническую помощь более чем 140 странам на общую сумму 330 миллионов долларов США, тем самым наглядно продемонстрировав приверженность совместным международным усилиям в поддержку социального развития.

По словам спикера Сахибы Гафаровой, конфликты и геополитическая напряженность, экономическое неравенство, а также экологические и прочие вызовы ставят серьезные препятствия на пути к социальному развитию. Последние оценки показывают, что прогресс в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) крайне слаб – наблюдается всего лишь 17% продвижения к установленной цели.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса также выступила на Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Ташкенте, где подробно рассказала о приоритетах Азербайджана и проделанной им за срок своего председательства работе.

Кроме того, в течение визита спикер провела ряд двусторонних встреч с главами парламентов различных стран и руководителями парламентских организаций.

На встрече с Генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом были обсуждены вопросы сотрудничества между Национальным собранием Азербайджанской Республики и Межпарламентским союзом.

Стороны обменялись мнениями относительно текущей ситуации в регионе и процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что переговоры по тексту мирного соглашения завершены, и следующим шагом должно стать внесение изменений в Конституцию Армении, а именно удаление положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану.

Помимо этого, с учетом освобождения Азербайджаном своих территорий собственными силами, Минская группа, по ее словам, фактически утратила основания для своего существования и должна быть расформирована.

Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула: если Армения действительно стремится к подписанию мирного договора, она должна принять эти два легитимных условия Азербайджана.

На встрече спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой со спикером Сената Исламской Республики Пакистан Сеидом Юсуфом Резой Гилани был проведен обстоятельный обмен мнениями касаемо отношений между дружественными и братскими странами и парламентами.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством и взаимной поддержкой в рамках международных парламентских организаций.

Спикер Сахиба Гафарова проинформировала собеседника о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также о шагах, предпринятых в направлении институционального развития этой структуры.

Спикер Сената Сеид Юсуф Реза Гилани высоко оценил работу, проведенную в период председательства Азербайджана в Парламентской сети.

Спикер парламента Азербайджана также провела в Ташкенте встречу с председателем Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чонг Ый-Ёном.

В ходе встречи было подчеркнуто, что ICAPP является важной площадкой для содействия миру, безопасности и сотрудничеству в азиатском регионе. Как отметили собеседники, встречи, подобные их беседе, предоставляют хорошие возможности для обсуждения вопросов многостороннего сотрудничества. Они также акцентировали внимание на значении взаимодействия в рамках международных организаций.

С удовлетворением была отмечена существующая кооперация между Парламентской сетью и ICAPP; было упомянуто подписание сторонами Меморандума о взаимопонимании. В настоящее время ICAPP представлена в Парламентской сети Движения неприсоединения в статусе наблюдателя.

Чонг Ый-Ён коснулся развития Парламентской сети под руководством Азербайджана. Он с теплотой вспомнил свои визиты в Азербайджан и поделился приятными впечатлениями о стране и ее столице Баку.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также встретилась со спикером Совета представителей Королевства Бахрейн Ахмедом бин Салманом Аль-Мусаламом.

В их беседе подчеркивались налаженные между странами положительные отношения сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Председатель Совета представителей отметил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, подчеркнув, что это председательство сыграло важную роль в развитии организации.

Рабочая поездка в Узбекистан парламентской делегации, возглавляемой спикером Сахибой Гафаровой, продолжается.