USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
Новость дня
Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Турецкая оппозиция выбрала своего лидера

фото
16:07 1220

Озгюр Озель переизбран на пост председателя оппозиционной Республиканской народной партии Турции. За него отдали голоса 1171 из 1321 делегата.

Озель стал лидером кемалистов, возглавив Народно-республиканскую партию (CHP) 5 ноября 2023 года. Это произошло после внутрипартийного конгресса, на котором он одержал победу над предыдущим лидером партии Кемалем Кылычдароглу, занимавшим пост с 2010 года.

Кылычдароглу, проигравший Реджепу Тайипу Эрдогану на президентских выборах весной 2023 года, уступил место Озелю во втором туре голосования: 812 делегатов поддержали Озеля против 536 за Кылычдароглу.

Озель, 49-летний фармацевт по образованию и депутат от провинции Маниса с 2011 года, позиционировал себя как энергичного политика, нацеленного на обновление партии и укрепление ее позиций перед муниципальными выборами 2024 года.

Озель стал ключевой фигурой в мобилизации оппозиции после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта 2025 года. Имамоглу, член CHP и потенциальный кандидат на президентских выборах 2028 года, был задержан по обвинению в коррупции и связях с террористическими организациями, что оппозиция сочла политически мотивированным шагом. Этот арест спровоцировал крупнейшие антиправительственные протесты в стране за последние годы.

Российская армия выдыхается
Российская армия выдыхается
16:53 120
Ученые объявили джихад
Ученые объявили джихад
16:40 451
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера фото
16:07 1221
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу по ту сторону океана
14:13 2856
Кадровая встряска в SOCAR Trading: отставка Мариам Алмасзаде
Кадровая встряска в SOCAR Trading: отставка Мариам Алмасзаде что происходит?; все еще актуально
5 апреля 2025, 23:31 11894
Европейцы передумали говорить с Путиным после убийства детей
Европейцы передумали говорить с Путиным после убийства детей
15:06 2156
Россия резко нарастила поставки нефти в Азербайджан
Россия резко нарастила поставки нефти в Азербайджан
14:48 2363
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос глас народа - глас Божий
12:46 3382
Иран угрожает Турции?
Иран угрожает Турции?
14:04 3479
Крах иранской валюты
Крах иранской валюты
13:33 3392
Кто стал новым директором SOCAR Trading?
Кто стал новым директором SOCAR Trading? наши раскопки
03:01 14027

ЭТО ВАЖНО

Российская армия выдыхается
Российская армия выдыхается
16:53 120
Ученые объявили джихад
Ученые объявили джихад
16:40 451
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера фото
16:07 1221
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу по ту сторону океана
14:13 2856
Кадровая встряска в SOCAR Trading: отставка Мариам Алмасзаде
Кадровая встряска в SOCAR Trading: отставка Мариам Алмасзаде что происходит?; все еще актуально
5 апреля 2025, 23:31 11894
Европейцы передумали говорить с Путиным после убийства детей
Европейцы передумали говорить с Путиным после убийства детей
15:06 2156
Россия резко нарастила поставки нефти в Азербайджан
Россия резко нарастила поставки нефти в Азербайджан
14:48 2363
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос глас народа - глас Божий
12:46 3382
Иран угрожает Турции?
Иран угрожает Турции?
14:04 3479
Крах иранской валюты
Крах иранской валюты
13:33 3392
Кто стал новым директором SOCAR Trading?
Кто стал новым директором SOCAR Trading? наши раскопки
03:01 14027
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться