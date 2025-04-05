Турецкая оппозиция выбрала своего лидера

Озгюр Озель переизбран на пост председателя оппозиционной Республиканской народной партии Турции. За него отдали голоса 1171 из 1321 делегата.

Озель стал лидером кемалистов, возглавив Народно-республиканскую партию (CHP) 5 ноября 2023 года. Это произошло после внутрипартийного конгресса, на котором он одержал победу над предыдущим лидером партии Кемалем Кылычдароглу, занимавшим пост с 2010 года.

Кылычдароглу, проигравший Реджепу Тайипу Эрдогану на президентских выборах весной 2023 года, уступил место Озелю во втором туре голосования: 812 делегатов поддержали Озеля против 536 за Кылычдароглу.

Озель, 49-летний фармацевт по образованию и депутат от провинции Маниса с 2011 года, позиционировал себя как энергичного политика, нацеленного на обновление партии и укрепление ее позиций перед муниципальными выборами 2024 года.

Озель стал ключевой фигурой в мобилизации оппозиции после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта 2025 года. Имамоглу, член CHP и потенциальный кандидат на президентских выборах 2028 года, был задержан по обвинению в коррупции и связях с террористическими организациями, что оппозиция сочла политически мотивированным шагом. Этот арест спровоцировал крупнейшие антиправительственные протесты в стране за последние годы.