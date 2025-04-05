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Ученые объявили джихад

16:40 455

Международный союз мусульманских ученых выпустил фетву, призывающую к «вооруженному джихаду» против Израиля в ответ на продолжающийся геноцид в секторе Газа. Документ, опубликованный организацией, базирующейся в Дублине, содержит ряд строгих требований к мусульманским странам и общинам по всему миру.

Фетва подчеркивает, что вооруженный джихад против Израиля является обязанностью каждого дееспособного мусульманина в исламском мире в соответствии с его возможностями и способностями.

Среди ключевых положений фетвы — призыв к созданию «исламского военного альянса» для защиты мусульманской уммы и сдерживания агрессоров, что объявлено религиозным долгом, требующим немедленного исполнения. Документ также настаивает на полной блокаде «сионистского оккупационного режима» по суше, морю и воздуху, включая контроль над водными путями, проливами и воздушным пространством исламских стран.

Фетва обязывает все исламские страны оказать военную помощь палестинскому сопротивлению, поддерживая его военными, финансовыми, политическими и юридическими средствами. Кроме того, она запрещает поставки нефти, газа и любых других ресурсов в Израиль, которые могут способствовать продолжению агрессии. Нормализация отношений с Израилем во всех формах объявлена недопустимой, а мирные соглашения, подписанные рядом арабских стран с «оккупационным режимом», подлежат пересмотру.

Особое внимание уделено финансовой поддержке жителей Газы, которая названа обязательным «финансовым джихадом». Фетва требует немедленного открытия пропускных пунктов на границе для обеспечения гуманитарной помощи. Мусульманские общины в Америке призваны оказать давление на администрацию Дональда Трампа, чтобы она выполнила предвыборные обещания по прекращению агрессии и содействию миру.

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