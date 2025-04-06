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Российская армия выдыхается

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С начала года Россия уменьшила количество атак по территории Украины, наступление российской армии замедлилось, говорится в новом отчете разведки Великобритании.

В британском Минобороны подчеркнули, что в марте армия РФ захватила 43 кв. км украинской территории, что составляет в среднем менее 5 квадратных километров в день.

«Темпы наступления России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда войска захватили более 700 кв. км. Большинство продвижений российских войск в марте 2025 года проходило в центральной части Донецкой области, но России не удалось улучшить свою оперативную позицию. Украинские войска также проводили тактические контратаки, отвоевав часть территории вокруг Покровска», – отметили в отчете.

В разведке Британии говорят, что интенсивность наземных атак РФ уменьшалась в течение большей части марта.

«В конце месяца атаки РФ начали расти, но это не привело к большим темпам продвижения», – подытожили в британской разведке.

Покровское направление в Донецкой области остается одним из самых горячих участков фронта. В последний год преимущественно там фиксируют наибольшее количество боевых столкновений.

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