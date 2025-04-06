Русские следят за ядерным арсеналом Британии через яхты олигархов

Российские датчики обнаружены вокруг Великобритании, пишет издание The Sunday Times со ссылкой на данные британских военных.

Предположительно, они предназначены для слежки за британскими атомными подводными лодками. Устройства, обнаруженные как на берегу, так и на морском дне Королевским флотом, считаются частью кампании «серой зоны», направленной на сбор разведданных о подлодках класса Vanguard, несущих ядерные ракеты.

Одна из этих субмарин всегда находится в море, обеспечивая постоянное ядерное сдерживание. Минобороны Великобритании расценивает находку как угрозу нацбезопасности.

Расследование показало, что Россия использует свои подводные возможности для картографирования и потенциального саботажа критической инфраструктуры — кабелей связи, энергосетей и военных объектов. В операции могут быть задействованы даже суперъяхты российских олигархов.