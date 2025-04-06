Премьер Франции резко раскритиковал Трампа и Путина

По словам французского премьера, заявления Трампа, касающиеся Лен Пен, являются «вмешательством».

«Вмешательство стало законом мира», – заявил Байру.

Он заявил, что осуждает «неприличную, нелиберальную группу, которая решила, что права человека, верховенство права... должны остаться в прошлом».

Байру добавил, что сказанное им также касается премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина.

Ранее Дональд Трамп назвал судебный процесс над Марин Ле Пен «охотой на ведьм» и потребовал освободить ее.

Суд над Ле Пен президент США сравнил с собственным судебным преследованием в недавнем прошлом.

В понедельник суд низшей инстанции признал Ле Пен и два десятка человек из ее партии «Национальное объединение» виновными в растрате средств ЕС. Суд наложил немедленный пятилетний запрет на участие Ле Пен в выборах, что лишит ее возможности баллотироваться в 2027 году, если до этого она не сможет добиться отмены решения суда в апелляционном порядке.

Адвокат Ле Пен заявил в понедельник, что они подадут апелляцию на это решение, но пока неясно, сделали ли они это.

Судья Бенедикт де Пертуи, оглашавший решение суда, заявил, что Ле Пен была «в центре» схемы незаконного присвоения более 4 миллионов евро из фондов ЕС.

Ле Пен также была приговорена к четырехлетнему тюремному заключению - два года из которых с отсрочкой исполнения приговора и два года с отбыванием под домашним арестом – и штрафу в размере 100 000 евро, но они не будут применяться до тех пор, пока ее апелляции не будут исчерпаны.

Апелляционный суд Франции сообщил, что вынесет решение по делу Марин Ле Пен летом 2026 года.