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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

У Трампа рассказали, почему не ввели пошлины против России

17:50 932

Президент США Дональд Трамп не стал вводить тарифы против России, поскольку Соединенные Штаты «ведут с ней переговоры». Об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в комментарии телеканалу ABC News.

«Россия не была включена в список введенных США пошлин, поскольку Вашингтон в настоящее время ведет с ней переговоры», - заявил Хассетт.

Напомним, в списке стран, импорт которых в США вводятся пошлины, есть Украина (вводится тариф в 10%), но нет России. Также в списке отсутствуют Беларусь, Мексика, Канада и Иран.

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