Нетаньяху намерен обсудить с Трампом «победу в Газе»

Он сообщил об этом перед вылетом из Будапешта, где он находился с визитом, в Вашингтон, где у него запланирована встреча с главой Белого дома.

"Отсюда я направляюсь в США по приглашению президента Трампа, чтобы обсудить с ним, разумеется, эти темы: похищенных, завершение победы в Газе и, конечно, вопрос тарифов, которые распространились также на Израиль. Надеюсь, что смогу помочь в этом вопросе - такова моя цель", - сказал Нетаньяху, заявление которого распространила канцелярия главы правительства.

"Я могу вам сказать, что я первый иностранный лидер, который встретится с президентом Трампом по этому столь важному для израильской экономики вопросу. Есть большая очередь лидеров, желающих сделать то же самое в отношении своих экономик. Думаю, это отражает особые личные отношения и особую связь между США и Израилем, которая особенно важна в это время", - добавил израильский премьер.

Президент США 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, в отношении Израиля таможенный тариф составит 17%. Универсальные тарифы в размере 10% вступают в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Израиль 1 апреля отменил все остававшиеся в силе таможенные пошлины на импорт товаров из США.