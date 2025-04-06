Футболисты подарили Гурбану Гурбанову новый планшет
18:39 114
Футболисты «Карабаха» подарили главному тренеру Гурбану Гурбанову новый планшет.
Презент наставнику вручил капитан команды Бадави Гусейнов.
Старый планшет, напомним, Гурбан Гурбанов со злости вдребезги разбил ногой во время полуфинального матча Кубка Азербайджана с «Араз-Нахчываном» (0:1), отреагировав так на назначение пенальти в ворота «Карабаха».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!