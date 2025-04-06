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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо
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Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Футболисты подарили Гурбану Гурбанову новый планшет

Старый он разломал ногой; видео
Отдел спорта
18:39 114

Футболисты «Карабаха» подарили главному тренеру Гурбану Гурбанову новый планшет.

Презент наставнику вручил капитан команды Бадави Гусейнов.

Старый планшет, напомним, Гурбан Гурбанов со злости вдребезги разбил ногой во время полуфинального матча Кубка Азербайджана с «Араз-Нахчываном» (0:1), отреагировав так на назначение пенальти в ворота «Карабаха».

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