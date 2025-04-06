Удар по Кривому Рогу: число жертв продолжает расти

Один из пострадавших при ракетном ударе по Кривому Рогу умер в больнице. Число погибших выросло до 20 человек. По словам главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, от полученных ранений в больнице умер 57-летний мужчина. «Врачи круглосуточно делали все возможное и невозможное, но ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Вилкул в своем телеграм-канале.

*** 18:44 Удар российской армии по Кривому Рогу 4 апреля стал крупнейшим убийством детей за все время войны в Украине. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, опубликованном в воскресенье, 6 апреля. По его словам, 5 апреля комиссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) посетила место удара, задокументировала ущерб, установила имена девяти убитых детей. Сейчас специалисты ООН продолжают сбор информации. "Это самый смертоносный отдельный удар против детей, который УВКПЧ подтвердило с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года", - сказано в заявлении.