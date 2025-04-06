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Удар по Кривому Рогу: число жертв продолжает расти

обновлено 19:53
19:53 2028

Один из пострадавших при ракетном ударе по Кривому Рогу умер в больнице. Число погибших выросло до 20 человек.

По словам главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, от полученных ранений в больнице умер 57-летний мужчина.

«Врачи круглосуточно делали все возможное и невозможное, но ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Вилкул в своем телеграм-канале.

*** 18:44

Удар российской армии по Кривому Рогу 4 апреля стал крупнейшим убийством детей за все время войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, опубликованном в воскресенье, 6 апреля.

По его словам, 5 апреля комиссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) посетила место удара, задокументировала ущерб, установила имена девяти убитых детей. Сейчас специалисты ООН продолжают сбор информации.

"Это самый смертоносный отдельный удар против детей, который УВКПЧ подтвердило с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года", - сказано в заявлении.

"Это невообразимый ужас, девять детей погибли, большинство из них во время игры в парке, над ними разорвалось осколками военное оружие, - сказал Тюрк. - Взрыв унес жизни 18 человек теплым пятничным вечером в Кривом Роге, когда семьи собрались у детской площадки, ресторана и жилых домов".

"Применение Российской Федерацией взрывного оружия с большой площадью поражения в густонаселенном районе без какого-либо явного военного присутствия демонстрирует безрассудное пренебрежение жизнями гражданского населения", - добавил Тюрк.

В пятницу, 4 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу - родному городу Владимира Зеленского. Погибли как минимум 19 человек, в том числе девять детей, более 70 жителей ранены. Накануне жертвами ракетного обстрела города стали четыре человека, более 10 получили ранения.

В воскресенье, 6 апреля, по всей Украине объявлен траур. В самом Кривом Роге днями траура по погибшим объявлены понедельник, вторник и среда - 7, 8 и 9 апреля.

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