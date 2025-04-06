Иран поднимает ставки

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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

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Иран должен пойти путем создания ядерного оружия, чтобы обеспечить себе переговоры с Западом на равных условиях, заявил член Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Касим Османи.

"Избегать военного конфликта разумно и логично, но мировая надменность не оставила нам другого пути. Если у нас нет иного инструмента для борьбы с издевательством и чрезмерными требованиями, то единственный путь - стремительное и безостановочное движение к созданию ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания", - подчеркнул он, выступая на открытом заседании. Трансляцию вел телеканал SNN.

Как отметил Османи, несмотря на все издержки, связанные с созданием ядерного оружия, Тегеран извлечет пользу от этого во всех сферах, включая сферу национальной безопасности. "Ядерная наука должна будет привести нас к переговорам на равных условиях", - добавил член парламента.

7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном, но допустил продолжение переговоров через посредников.

30 марта американский лидер заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил исламской республике беспрецедентными бомбардировками в случае полного отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.

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