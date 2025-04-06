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Европа готовит миллиардные пошлины на импорт из США

19:16 756

Страны Евросоюза в ближайшие дни планируют принять контрмеры против пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

В ответ ЕС может ввести тарифы на весь американский импорт - от зубной щетки до бриллиантов.

Ожидается, что на следующей неделе ЕС одобрит первый пакет целевых мер в ответ на тарифы Трампа - пошлины на импорт американских товаров объемом до 28 миллиардов долларов.

По данным издания, Еврокомиссия, которая отвечает за торговую политику ЕС, планирует в понедельник вечером, 7 апреля, предложить перечень американских товаров, к которым будут применены дополнительные пошлины в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

В список могут войти мясо, злаковые культуры, вино, древесина, одежда, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.

Один из товаров, вызвавший больше всего обсуждений, - это бурбон. Еврокомиссия предложила ввести на него 50% пошлину. Однако в ответ Трамп пригрозил 200% пошлиной на алкоголь из ЕС, если страны Европы не откажутся от своих планов.

В понедельник Люксембург будет принимать первую общеевропейскую политическую встречу после объявления Трампом новых пошлин. На ней министры торговли из всех 27 стран ЕС обсудят последствия этого решения и пути реагирования.

Европейские дипломаты говорят, что главная цель встречи - согласовать единую позицию. Она заключается в том, что ЕС стремится договариваться с Вашингтоном об отмене пошлин. Но страны Европы готовы ввести ответные меры, если компромисс не будет достигнут.

Reuters добавляет, что среди стран - членов ЕС существует желание выступить против тарифов Трампа единым фронтом, однако позиция по реакции отличается. Франция, в частности, призывает к более широкому пакету мер, чем просто пошлины.

Однако Ирландия, которая экспортирует в США почти треть своей продукции, призывает к "взвешенному и обдуманному" ответу. Италия - третий по объемам экспорта в США член ЕС - вообще ставит под сомнение необходимость контрмер.

По данным издания, первый пакет контрпошлин ЕС будет вынесен на голосование в среду, 9 апреля. Ожидается, его почти гарантированно одобрят, если только квалифицированное большинство из 15 стран - членов ЕС, представляющих 65% населения блока, не проголосует против, что маловероятно.

Меры, вероятно, вступят в силу в два этапа: часть - с 15 апреля, остальные - через месяц.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%.

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