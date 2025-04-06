В США отказались откладывать введение пошлин

Латник отметил, что США не изменят своих планов, несмотря на просьбы некоторых стран-партнеров о проведении переговоров по этому вопросу.

«США не будут откладывать введение в действие новых пошлин», — подчеркнул глава ведомства.

Сегодня в Белом доме сообщили, что более 50 государств обратились в администрацию президента США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен стать первым зарубежным лидером, лично обсудившим с президентом Трампом вопрос о введенных Соединенными Штатами тарифных ограничениях на импорт товаров в США.