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В США отказались откладывать введение пошлин

19:30 639

Соединенные Штаты не намерены откладывать введение новых тарифных ограничений, заявил министр торговли США Говард Латник.

«США не будут откладывать введение в действие новых пошлин», — подчеркнул глава ведомства.

Латник отметил, что США не изменят своих планов, несмотря на просьбы некоторых стран-партнеров о проведении переговоров по этому вопросу.

Сегодня в Белом доме сообщили, что более 50 государств обратились в администрацию президента США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен стать первым зарубежным лидером, лично обсудившим с президентом Трампом вопрос о введенных Соединенными Штатами тарифных ограничениях на импорт товаров в США.

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