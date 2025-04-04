Как ЦРУ придумывает «утки»

10 октября 1990 года на заседании Комиссии по правам человека Конгресса США выступила приехавшая из Кувейта 15-летняя девушка, рассказавшая конгрессменам о зверствах иракских военных, якобы совершенных в ее стране. Рыдая, девушка зачитала длинный список преступлений армии Ирака. Особенно конгрессменов шокировал рассказ о том, как иракские солдаты, ворвавшись в палату новорожденных в одной из больниц Кувейта, вытаскивали младенцев из инкубаторов и бросали их на холодный пол. Впоследствии эмоциональное выступление 15-летней «очевидицы» многократно цитировал президент Буш, а также ретранслировали ведущие американские телеканалы. В результате рассказ о чудовищной расправе над младенцами стал важным элементом в подготовке американского общества к началу войны в Персидском заливе.

И в самом деле, кого могла оставить равнодушным подобная жестокость?! Прошел год, война заканчивается, правда выходит наружу, и весь мир узнает, что девушку, выступавшую перед американским Конгрессом, зовут Найира, что она - дочь посла Кувейта в США Насира аль-Сауда ас-Сабаха, что с 1981 года ее семья живет в Америке, а сама Найира долгое время не бывала на родине и в момент вторжения Ирака в Кувейт не покидала пределов Соединенных Штатов. Таким образом, смышленая дочь посла сыграла отведенную ей роль, зачитав перед конгрессменами заранее подготовленный текст. Который, как и поведение Найиры, разработало PR-агентство Hill & Knowlton, нанятое правительством Кувейта для манипулирования общественным мнением. Сегодня «свидетельство Найиры» считается классическим примером дезинформации. Из которой, к слову, извлек пользу не только президент США Джордж Буш-младший, но и семья Найиры - впоследствии посол Насир аль-Сауд ас-Сабах стал вначале министром информации Кувейта (тонкая ирония, не так ли?), а позже и министром нефти.

О приемах, с помощью которых Запад промывает людям мозги, можно говорить долго. Удивляет лишь примитивность схем, методы которых, не меняясь десятилетиями, по-прежнему остаются весьма эффективными. Вначале вбрасываются фейковые новости о массовом убийстве мирных жителей. Затем власти «заказанной» страны сравниваются с нацистами, после чего международная коалиция во главе с США под предлогом «спасения демократии» уничтожает это государство. «Свидетельство Найиры» стало тактическим ходом, оправдавшим войну США и их союзников в Персидском заливе. Следующей жертвой становится бывшая Югославия. Ведущие телеканалы Запада прокручивают видеокадры с телами мирных жителей, ставших жертвами сербских националистов, хотя убитыми были вооруженные косовские боевики.

Влиятельная немецкая газета Bild публикует на первой полосе фотографию этих окровавленных тел с подписью: «Мы сражаемся за них!» А президент Билл Клинтон заявляет на одном из митингов: «Если бы Черчилль вовремя остановил Гитлера, сколько жизней можно было бы спасти?» И вновь аналогия с нацистами! В 2003 году начинается новая война против Ирака – операция «Буря в пустыне». Министр обороны США Колин Пауэлл трясет перед членами Конгресса пробиркой, утверждая, что Саддам Хусейн разрабатывает химическое оружие, а все наперебой заявляют, что свержение Саддама принесет Ближнему Востоку свободу и демократию. В результате — сотни тысяч погибших, миллионы беженцев, казнь Саддама Хусейна… А что химическое оружие? В Ираке его так и не нашли.

В 2011 году объектом атаки становится Ливия. Придумываются ужасы о «жестоких репрессиях Каддафи против собственного народа». Испанская Mundo пишет: «Каддафи закончит, как Гитлер — самоубийством», а The Guardian публикует статью под заголовком «От Гитлера до Каддафи: диктаторы и их бункеры». И опять сравнение с нацистами! В результате Ливия разрушена, Каддафи растерзан озверевшей толпой соотечественников, а рассказы о массовых расправах оказались… ложью. Когда в Сирии начинается новая волна «арабской весны», в пригороде Дамаска Гуте кто-то проводит химическую атаку, в результате которой гибнут сотни мирных жителей. США обвиняют правительство Башара Асада.