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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
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Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Как ЦРУ придумывает «утки»

былое и думы
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
19:42 697

10 октября 1990 года на заседании Комиссии по правам человека Конгресса США выступила приехавшая из Кувейта 15-летняя девушка, рассказавшая конгрессменам о зверствах иракских военных, якобы совершенных в ее стране.

Рыдая, девушка зачитала длинный список преступлений армии Ирака. Особенно конгрессменов шокировал рассказ о том, как иракские солдаты, ворвавшись в палату новорожденных в одной из больниц Кувейта, вытаскивали младенцев из инкубаторов и бросали их на холодный пол.

Впоследствии эмоциональное выступление 15-летней «очевидицы» многократно цитировал президент Буш, а также ретранслировали ведущие американские телеканалы. В результате рассказ о чудовищной расправе над младенцами стал важным элементом в подготовке американского общества к началу войны в Персидском заливе.

Розыгрыш с дочерью посла

И в самом деле, кого могла оставить равнодушным подобная жестокость?!

Прошел год, война заканчивается, правда выходит наружу, и весь мир узнает, что девушку, выступавшую перед американским Конгрессом, зовут Найира, что она - дочь посла Кувейта в США Насира аль-Сауда ас-Сабаха, что с 1981 года ее семья живет в Америке, а сама Найира долгое время не бывала на родине и в момент вторжения Ирака в Кувейт не покидала пределов Соединенных Штатов.

Таким образом, смышленая дочь посла сыграла отведенную ей роль, зачитав перед конгрессменами заранее подготовленный текст. Который, как и поведение Найиры, разработало PR-агентство Hill & Knowlton, нанятое правительством Кувейта для манипулирования общественным мнением.

Сегодня «свидетельство Найиры» считается классическим примером дезинформации. Из которой, к слову, извлек пользу не только президент США Джордж Буш-младший, но и семья Найиры - впоследствии посол Насир аль-Сауд ас-Сабах стал вначале министром информации Кувейта (тонкая ирония, не так ли?), а позже и министром нефти.

Справа: посол Насир аль-Сауд ас-Сабах, который блестяще разыграл с американцами свою дочь. Слева: небезызвестный сенатор Маккейн

О приемах, с помощью которых Запад промывает людям мозги, можно говорить долго. Удивляет лишь примитивность схем, методы которых, не меняясь десятилетиями, по-прежнему остаются весьма эффективными.

Вначале вбрасываются фейковые новости о массовом убийстве мирных жителей. Затем власти «заказанной» страны сравниваются с нацистами, после чего международная коалиция во главе с США под предлогом «спасения демократии» уничтожает это государство.

«Свидетельство Найиры» стало тактическим ходом, оправдавшим войну США и их союзников в Персидском заливе. Следующей жертвой становится бывшая Югославия. Ведущие телеканалы Запада прокручивают видеокадры с телами мирных жителей, ставших жертвами сербских националистов, хотя убитыми были вооруженные косовские боевики.

Убитых боевиков из Косово выдали за мирных жителей. Пипл схавал утку

Влиятельная немецкая газета Bild публикует на первой полосе фотографию этих окровавленных тел с подписью: «Мы сражаемся за них!»

А президент Билл Клинтон заявляет на одном из митингов: «Если бы Черчилль вовремя остановил Гитлера, сколько жизней можно было бы спасти?»

И вновь аналогия с нацистами!

В 2003 году начинается новая война против Ирака – операция «Буря в пустыне». Министр обороны США Колин Пауэлл трясет перед членами Конгресса пробиркой, утверждая, что Саддам Хусейн разрабатывает химическое оружие, а все наперебой заявляют, что свержение Саддама принесет Ближнему Востоку свободу и демократию.

В результате — сотни тысяч погибших, миллионы беженцев, казнь Саддама Хусейна…

А что химическое оружие?

В Ираке его так и не нашли.

Американцы вторглись в Ирак. А химическое оружие так и не нашли

В 2011 году объектом атаки становится Ливия. Придумываются ужасы о «жестоких репрессиях Каддафи против собственного народа». Испанская Mundo пишет: «Каддафи закончит, как Гитлер — самоубийством», а The Guardian публикует статью под заголовком «От Гитлера до Каддафи: диктаторы и их бункеры».

И опять сравнение с нацистами!

В результате Ливия разрушена, Каддафи растерзан озверевшей толпой соотечественников, а рассказы о массовых расправах оказались… ложью.

Когда в Сирии начинается новая волна «арабской весны», в пригороде Дамаска Гуте кто-то проводит химическую атаку, в результате которой гибнут сотни мирных жителей. США обвиняют правительство Башара Асада.

И с этими ребятами расправились с помощью «уток»

Сирия немедленно требует направить инспекторов ООН и заявляет, что произошедшее — провокация. ООН молчит, США начинают бомбить сирийскую армию, а пресс-секретарь Белого дома заявляет на брифинге: «Даже Гитлер не применял химическое оружие».

И вновь сравнение с нацистами, только цель теперь еще хуже, чем Гитлер.

Схема банальна и примитивна, но манипуляторы неизменно добиваются своего. Нужно лишь напугать мировое сообщество, вызвать сильные эмоции и усыпить сознание людей. И тогда можно делать все, что угодно.

Даже страшно подумать, каким бы стал наш мир, если бы в распоряжении Гитлера и Геббельса были современные информационные ресурсы.

Воистину прав был писатель Ларри Бейнхарт, заметивший однажды: «Неудачливых преступников изучает криминология, а удачливых — политология».

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