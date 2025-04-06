USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Макрон: «Россия говорит о мире и убивает»

20:26 749

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия своими ударами по украинским городам демонстрирует пренебрежение к предложениям о прекращении огня и продолжает убивать мирных жителей.

По его словам, в ночь на 6 апреля российские силы вновь нанесли многочисленные удары по Украине спустя два дня после атаки на Кривой Рог, в результате которой погибли 20 человек, включая 9 детей.

Французский лидер выразил соболезнования в связи с днем национального траура в Украине и подчеркнул, что его мысли — с детьми и другими жертвами обстрелов.

Макрон напомнил, что Украина выразила готовность к 30-дневному прекращению огня, предложенному президентом США Дональдом Трампом, однако Россия продолжает боевые действия с прежней интенсивностью и игнорирует страдания гражданского населения.

"Этим российским ударам должен быть положен конец. Прекращение огня необходимо как можно скорее. Если Россия продолжит тянуть время и отказываться от перемирия, необходимы решительные меры, - подчеркнул он. - Сколько еще Россия будет насмехаться над предложениями мира, продолжая убивать детей и других гражданских?"

По последним данным, в результате ударов по Кривому Рогу 4 апреля погибли 20 человек, из которых 9 детей, еще 75 человек пострадали.

Американцы готовят наземную операцию в Йемене
Американцы готовят наземную операцию в Йемене
21:04 1032
Как ЦРУ придумывает «утки»
Как ЦРУ придумывает «утки» былое и думы
19:42 1897
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу по ту сторону океана
14:13 5117
Ультиматум Трампа для Украины
Ультиматум Трампа для Украины
20:50 2277
Тройной митинг в Париже
Тройной митинг в Париже фото; видео
20:11 1396
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности обновлено 18:10
18:10 8089
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос глас народа - глас Божий
12:46 4810
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас»
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас» новость дополнена; видео
19:20 6466
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера фото
16:07 6868
Кто стал новым директором SOCAR Trading?
Кто стал новым директором SOCAR Trading? наши раскопки; все еще актуально
03:01 16077
Иран поднимает ставки
Иран поднимает ставки
18:59 2511

ЭТО ВАЖНО

Американцы готовят наземную операцию в Йемене
Американцы готовят наземную операцию в Йемене
21:04 1032
Как ЦРУ придумывает «утки»
Как ЦРУ придумывает «утки» былое и думы
19:42 1897
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу по ту сторону океана
14:13 5117
Ультиматум Трампа для Украины
Ультиматум Трампа для Украины
20:50 2277
Тройной митинг в Париже
Тройной митинг в Париже фото; видео
20:11 1396
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности обновлено 18:10
18:10 8089
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос глас народа - глас Божий
12:46 4810
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас»
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас» новость дополнена; видео
19:20 6466
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера фото
16:07 6868
Кто стал новым директором SOCAR Trading?
Кто стал новым директором SOCAR Trading? наши раскопки; все еще актуально
03:01 16077
Иран поднимает ставки
Иран поднимает ставки
18:59 2511
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться