Макрон: «Россия говорит о мире и убивает»

По его словам, в ночь на 6 апреля российские силы вновь нанесли многочисленные удары по Украине спустя два дня после атаки на Кривой Рог, в результате которой погибли 20 человек, включая 9 детей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия своими ударами по украинским городам демонстрирует пренебрежение к предложениям о прекращении огня и продолжает убивать мирных жителей.

Французский лидер выразил соболезнования в связи с днем национального траура в Украине и подчеркнул, что его мысли — с детьми и другими жертвами обстрелов.

Макрон напомнил, что Украина выразила готовность к 30-дневному прекращению огня, предложенному президентом США Дональдом Трампом, однако Россия продолжает боевые действия с прежней интенсивностью и игнорирует страдания гражданского населения.

"Этим российским ударам должен быть положен конец. Прекращение огня необходимо как можно скорее. Если Россия продолжит тянуть время и отказываться от перемирия, необходимы решительные меры, - подчеркнул он. - Сколько еще Россия будет насмехаться над предложениями мира, продолжая убивать детей и других гражданских?"

По последним данным, в результате ударов по Кривому Рогу 4 апреля погибли 20 человек, из которых 9 детей, еще 75 человек пострадали.