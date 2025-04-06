Тройной митинг в Париже
В Париже проходит митинг в поддержку неформальной лидерки правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен из-за обвинительного приговора против нее, параллельно проходит и контрдемонстрация левых сил.
6 апреля в Париже проходит сразу три демонстрации – сторонников ультраправых, контрдемонстрация ультралевых, а также митинг сторонников блока президента Эмманюэля Макрона.
April 6, 2025
— Sky News (@SkyNews) April 6, 2025
По оценкам СМИ, на митинге сторонников Ле Пен, проходящем на площади Вобан – до 10 тысяч человек. Перед демонстрантами уже выступила Марин Ле Пен, раскритиковав приговор суда и заявив, что "не сдастся".
Ее преемник на посту официального лидера партий Жордан Барделла назвал приговор несправедливым и скандальным и направленным на то, чтобы устранить ее с президентской гонки 2027 года.
Рядом с местом митинга правоохранители задержали и вынесли активистку FEMEN, которая полуобнаженной скандировала "Марин и фашистов – в камеру". О других инцидентах пока не сообщалось.
Контрдемонстрация левых политсил собралась на площади Республики. Лидер ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон заявляет о 15000 участниках.
31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.
Ле Пен приговорили к двум годам реального срока, которые она сможет отбывать с электронным браслетом, и на 5 лет запретили избираться на выборные должности – что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.
Апелляционный суд Парижа примет решение по апелляции Ле Пен летом 2026 года. Это оставляет для нее шанс все же принять участие в кампании, если она выиграет апелляцию.