Тройной митинг в Париже

6 апреля в Париже проходит сразу три демонстрации – сторонников ультраправых, контрдемонстрация ультралевых, а также митинг сторонников блока президента Эмманюэля Макрона.

В Париже проходит митинг в поддержку неформальной лидерки правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен из-за обвинительного приговора против нее, параллельно проходит и контрдемонстрация левых сил.

По оценкам СМИ, на митинге сторонников Ле Пен, проходящем на площади Вобан – до 10 тысяч человек. Перед демонстрантами уже выступила Марин Ле Пен, раскритиковав приговор суда и заявив, что "не сдастся".

Ее преемник на посту официального лидера партий Жордан Барделла назвал приговор несправедливым и скандальным и направленным на то, чтобы устранить ее с президентской гонки 2027 года.

Рядом с местом митинга правоохранители задержали и вынесли активистку FEMEN, которая полуобнаженной скандировала "Марин и фашистов – в камеру". О других инцидентах пока не сообщалось.