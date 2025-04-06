В Баку бесплатное лечение нарушения мозгового кровообращения

Стеноз сонной артерии можно обнаружить с помощью цветного допплеровского исследования (УЗИ). Этот метод обследования позволяет определить расположение и степень сужения. Альтернативно определить наличие стеноза, его площадь и степень можно с помощью радиологических исследований, таких как КТ, МРТ, ангиография.

Инфаркт головного мозга (ишемический инсульт) - клиническое состояние, возникающее вследствие острого нарушения мозгового кровообращения. Одной из наиболее распространенных причин нарушения мозгового кровообращения являются сужение (стеноз) и закупорка (окклюзия) устья сонной артерии. Примерно 50% случаев сужения устья сосудов приходится на долю атеросклероза (накопление жира, холестерина и прочих веществ на внутренних стенках сосудов). С возрастом и с развитием атеросклероза внутри сонной артерии образуются атеросклеротические бляшки. По мере увеличения их количества и размеров узлов устье артерии сужается. 30% всех инфарктов головного мозга возникают вследствие стеноза сонной артерии.

Лечение стеноза сонной артерии направлено на предотвращение инсульта. В зависимости от степени стеноза подбирается подходящий метод лечения. Медикаментозное лечение позволяет замедлить развитие атеросклероза. Сужение сонной артерии более 60% при наличии клинических симптомов считается показанием к хирургическому лечению. Каротидная эндартерэктомия - одна из операций, выполняемых с целью предотвращения инсульта. В ходе этой операции удаляются атеросклеротические бляшки внутри сонной артерии. В ходе операции, проводимой под местной или общей анестезией, удаляют атеросклеротическое скопление, вызвавшее сужение. После вскрытия устья сосуда обеспечивается нормальное кровоснабжение головного мозга.

Одним из эффективных видов хирургического вмешательства является стентирование сонной артерии. Установка стента в сонную артерию снижает риск инсульта и восстанавливает проницаемость сосудов. Перечисленные методы обследования и хирургические операции покрываются обязательным медицинским страхованием.

Как сообщили haqqin.az в Агентстве обязательного медицинского страхования, вышеупомянутые услуги предоставляются в рамках обязательного медицинского страхования в Центральной больнице нефтяников, подведомственной TƏBİB, Научно-хирургическом центре имени академика Мустафы Топчубашева Министерства здравоохранения, а также в медицинских учреждениях, заключивших договор с Агентством (частных и находящихся в ведении государственных органов медицинских учреждениях) по медицинским показаниям и назначению врача.

Следует отметить, что стеноз сонных артерий во многих случаях протекает бессимптомно. В большинстве случаев первыми проявлениями стеноза сонной артерии могут быть симптомы, связанные с инсультом, транзиторной ишемической атакой (острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, симптомы которого исчезают в течение 24 часов). Клинические признаки включают мышечную слабость в любой части тела (особенно на лице, руках и ногах), сенсорные нарушения, неясную речь или полное нарушение речи, головокружение, нарушение глотания, памяти и сознания, острую головную боль, сопровождающуюся тошнотой и рвотой. При появлении данных симптомов следует немедленно вызвать неотложную медицинскую помощь.

Риск ишемического инсульта выше среди людей старше 65 лет, которые длительное время употребляют табак, имеют высокий уровень холестерина в крови, высокое кровяное давление, диабет и болезни сердца.