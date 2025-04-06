В Украине рассказали, почему «Искандеры» стало сложнее сбивать

«После появления у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты — сбивание Кинжалов, Искандеров. Сейчас это делать сложнее, ведь враг модернизирует баллистические ракеты», - сказал он.

По словам Игната, наиболее эффективно по российской баллистике работает система Patriot, когда такие же ЗРК NASAMS и IRIS-T пока не справляются с подобными угрозами.

Он добавил, что Украина делится с западными партнерами данными о российских нововведениях, чтобы там учитывали это и делали вооружение более эффективным. Это касается систем Patriot, IRIS-T, NASAMS, SAMP/T.

Он также подтвердил, что из шести баллистических ракет сбили сегодня только одну. Попадания были, в том числе, в Киевской области.