Ультиматум Трампа для Украины

Президент США Дональд Трамп в будущем, вероятно, выдвинет ультиматум Украине, и Киев будет вынужден подписать соглашение с Россией, поскольку без помощи от Вашингтона страна «вряд ли долго продержится».

В материале отмечается, что за одну неделю Трамп «развязал торговую войну, обвалил Уолл-стрит и открыл перспективу глобальной рецессии», но он все еще надеется, что его запомнят как лидера, остановившего войну в Украине.

По мнению авторов материала, Киев не справится без военной поддержки США, и Трамп это знает.

«Тем не менее, скорее всего, Украина окажется перед ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа и продиктованное Путиным, либо навсегда потерять разведывательную и логистическую поддержку США», — говорится в тексте.