Олег Бакинский будет сидеть в Баку
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, миллионера Олега Крапивина, известного как Олег Бакинский, и бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера, также проходящего по этому делу.
Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания адвокат Кучера выступил с несколькими ходатайствами. В частности, он заявил, что в жалобе, поданной 31 июля прошлого года потерпевшим Валерием Захаренковым, имя его подзащитного не фигурировало. Тем не менее, Константин Кучер был привлечен к следствию в качестве подозреваемого, а позднее задержан.
«В ходе следствия мы подали около двенадцати ходатайств, - подчеркнул адвокат Кучера. - Часть из них, касавшаяся членов его семьи, была удовлетворена, но касающиеся уголовного дела — отклонены. Решения по этим ходатайствам нам не направлялись ни по почте, ни иным способом. О факте задержания не было проинформировано посольство Украины в Баку. Захаренкова допрашивали без участия адвоката. Были изъяты телефоны, взяты показания относительно членов семьи, банковских данных и имущества».
Адвокат Кучера ходатайствовал о направлении запроса в Azərpoçt и Главное управление полиции Баку, а также просил представить суду копии соответствующих писем.
Второе ходатайство касалось демонтажа камер видеонаблюдения в офисе в Babək Plaza, где 1 августа 2024 года проводился обыск.
Адвокат отметил, что записи с камер были изъяты без постановления суда, и попросил провести просмотр видеоматериалов. По его словам, после этого станет ясно, что никто никаких телесных повреждений не получал.
Следующее ходатайство касалось даты обращения потерпевшего Захаренкова в больницу, а также приобщения к делу медицинских документов и рентгеновских снимков.
И, наконец, последнее ходатайство было связано с предоставлением копий документов по обращениям в службы 161 и 102.
Константин Кучер также обратился к суду с просьбой удовлетворить ходатайства стороны защиты.
«О каком хулиганстве может идти речь? Его не было…» - заявил обвиняемый и попросил суд изменить меру пресечения и отпустить его под домашний арест.
Адвокат Олега Крапивина Хейранса Бабаева поддержала ходатайства своего коллеги.
«Странно, что потерпевший обратился в больницу не сразу после инцидента, а на следующий день, - заметила адвокат. - Если действительно делались рентгеновские снимки, пусть их нам предоставят».
Суд удовлетворил все ходатайства, кроме запроса по обращениям в службы 161 и 102.
Далее адвокат Кучера, ссылаясь на проблемы в семье его подзащитного и другие обстоятельства, вновь ходатайствовал об изменении меры пресечения и переводе Кучера под домашний арест.
Адвокат Крапивина также повторно просила суд заменить меру пресечения на домашний арест, отметив, что ее подзащитный ранее не судим, обвиняется в преступлении средней тяжести, имеет проблемы со здоровьем и уже 9 месяцев находится под арестом, хотя реальных оснований для дальнейшего содержания под стражей нет.
«Мы неоднократно подавали ходатайства об изменении меры пресечения из-за серьезных проблем со здоровьем, - напомнила Хейранса Бабаева. - Мой подзащитный — уважаемый в обществе человек, ранее не судим. Все эти обстоятельства необходимо учесть. Если человек не совершал преступление, он не должен находиться в заключении».
Тем не менее в удовлетворении ходатайств об изменении меры пресечения суд отказал. Очередное заседание состоится 18 апреля.
Напомним, что Олег Бакинский был задержан в июле прошлого года сотрудниками главного Управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина России. Ему предъявлено обвинение по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Костантину Кучеру предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Потерпевшими по делу признаны ОАО «Авиазапчасть», ООО «Промышленные поставки Казахстан» и Валерий Николаевич Захаренков.
Олег Крапивин категорически не согласен с выдвинутым против него обвинением и заявляет, что к произошедшему не имеет ни малейшего отношения.