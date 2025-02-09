Олег Бакинский будет сидеть в Баку

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, миллионера Олега Крапивина, известного как Олег Бакинский, и бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера, также проходящего по этому делу. Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания адвокат Кучера выступил с несколькими ходатайствами. В частности, он заявил, что в жалобе, поданной 31 июля прошлого года потерпевшим Валерием Захаренковым, имя его подзащитного не фигурировало. Тем не менее, Константин Кучер был привлечен к следствию в качестве подозреваемого, а позднее задержан. «В ходе следствия мы подали около двенадцати ходатайств, - подчеркнул адвокат Кучера. - Часть из них, касавшаяся членов его семьи, была удовлетворена, но касающиеся уголовного дела — отклонены. Решения по этим ходатайствам нам не направлялись ни по почте, ни иным способом. О факте задержания не было проинформировано посольство Украины в Баку. Захаренкова допрашивали без участия адвоката. Были изъяты телефоны, взяты показания относительно членов семьи, банковских данных и имущества».

Адвокат Кучера ходатайствовал о направлении запроса в Azərpoçt и Главное управление полиции Баку, а также просил представить суду копии соответствующих писем. Второе ходатайство касалось демонтажа камер видеонаблюдения в офисе в Babək Plaza, где 1 августа 2024 года проводился обыск. Адвокат отметил, что записи с камер были изъяты без постановления суда, и попросил провести просмотр видеоматериалов. По его словам, после этого станет ясно, что никто никаких телесных повреждений не получал. Следующее ходатайство касалось даты обращения потерпевшего Захаренкова в больницу, а также приобщения к делу медицинских документов и рентгеновских снимков. И, наконец, последнее ходатайство было связано с предоставлением копий документов по обращениям в службы 161 и 102. Константин Кучер также обратился к суду с просьбой удовлетворить ходатайства стороны защиты. «О каком хулиганстве может идти речь? Его не было…» - заявил обвиняемый и попросил суд изменить меру пресечения и отпустить его под домашний арест. Адвокат Олега Крапивина Хейранса Бабаева поддержала ходатайства своего коллеги.