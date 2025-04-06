Как журналист попал в скандальный чат в Signal
Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц случайно добавил номер телефона журналиста в свои контакты и затем отправил его в закрытый групповой чат Signal, посвященный планируемым ударам США по Йемену.
Об этом сообщает Guardian со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
По данным издания, Уолтц включил журналиста в чат в Signal по поводу американских операций в Йемене после того, как по ошибке сохранил его номер под именем другого человека, которого собирался добавить.
Отмечается, что добавить главреда журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в контактную карточку другого человека Уолтцу предложил iPhone. Его алгоритм ошибочно увидел связь между номером телефона Голдберга и контактной карточкой занимающего в настоящее время пост пресс-секретаря совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза.
Инцидент произошел в октябре, когда Голдберг уведомил предвыборный штаб Трампа о готовящемся к выходу материале о кандидате от республиканцев. Штаб переадресовал электронное сообщение с данными Голдберга Уолтцу, который затем неправильно сохранил номер телефона, следуя предложению своего смартфона.
24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его по ошибке добавили в секретный чат правительства США в мессенджере Signal. В результате журналист стал свидетелем того, как высокопоставленные американские чиновники обсуждают детали военной операции в Йемене.