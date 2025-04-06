Как журналист попал в скандальный чат в Signal

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц случайно добавил номер телефона журналиста в свои контакты и затем отправил его в закрытый групповой чат Signal, посвященный планируемым ударам США по Йемену.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Уолтц включил журналиста в чат в Signal по поводу американских операций в Йемене после того, как по ошибке сохранил его номер под именем другого человека, которого собирался добавить.