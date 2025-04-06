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Полтонны взрывчатки задержаны на пути в Россию

21:38 652

На белорусско-польской границе задержан автомобиль, в котором пытались провезти более 580 килограммов мощного взрывчатого вещества — пентаэритриттетранитрата (ТЭН).

Об этом сообщила белорусская таможня.

По данным ведомства, 41-летний водитель автомобиля Mercedes пытался ввезти взрывчатку в Беларусь с последующей транспортировкой в Россию. Груз был тщательно замаскирован: взрывчатое вещество скрыли под слоями вибро- и шумоизоляционных материалов, а также листами ДСП. Чтобы обмануть служебных собак, внутренние стенки кузова обработали технической смазкой.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество представляет собой бризантную взрывчатку — пентаэритриттетранитрат. Общий вес — свыше 580 килограммов.

Водитель задержан, ведется расследование.

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