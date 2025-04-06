Владельцы Tesla в США массово распродают электрокары
В США резко выросли продажи подержанных автомобилей Tesla.
Как пишет The New York Times, это связано как с падением интереса к новым моделям, так и с протестом части владельцев против действий Илона Маска.
На вторичном рынке Tesla Model 3 теперь можно купить менее чем за $20 000 благодаря федеральным налоговым льготам на электрокары стоимостью до $25 000. Дилеры сообщают о высоком спросе: машины быстро раскупаются, а запасы долго не задерживаются.
Некоторые владельцы распродают Tesla из принципиальных соображений. Так, доктор из Мичигана Джером Винегарден заявил, что решил избавиться от машины после того, как Маск присоединился к администрации Дональда Трампа и сделал ряд скандальных заявлений. "Я чувствовал стыд, просто управляя этим автомобилем", — признался он.
На фоне массовой распродажи количество подержанных Tesla, выставленных на продажу, с начала года выросло с 8 до 11,7 тысячи. Также увеличилось число машин, сдаваемых по трейд-ин: доля Tesla 2017 года и новее достигла 1,4%, что втрое больше прошлогоднего показателя.
Продажи новых моделей также замедлились, что заставило компанию снижать цены. Это, в свою очередь, дополнительно обрушило стоимость подержанных машин.