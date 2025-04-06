USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Владельцы Tesla в США массово распродают электрокары

21:50 534

В США резко выросли продажи подержанных автомобилей Tesla.

Как пишет The New York Times, это связано как с падением интереса к новым моделям, так и с протестом части владельцев против действий Илона Маска.

На вторичном рынке Tesla Model 3 теперь можно купить менее чем за $20 000 благодаря федеральным налоговым льготам на электрокары стоимостью до $25 000. Дилеры сообщают о высоком спросе: машины быстро раскупаются, а запасы долго не задерживаются.

Некоторые владельцы распродают Tesla из принципиальных соображений. Так, доктор из Мичигана Джером Винегарден заявил, что решил избавиться от машины после того, как Маск присоединился к администрации Дональда Трампа и сделал ряд скандальных заявлений. "Я чувствовал стыд, просто управляя этим автомобилем", — признался он.

На фоне массовой распродажи количество подержанных Tesla, выставленных на продажу, с начала года выросло с 8 до 11,7 тысячи. Также увеличилось число машин, сдаваемых по трейд-ин: доля Tesla 2017 года и новее достигла 1,4%, что втрое больше прошлогоднего показателя.

Продажи новых моделей также замедлились, что заставило компанию снижать цены. Это, в свою очередь, дополнительно обрушило стоимость подержанных машин.

Американцы готовят наземную операцию в Йемене
Американцы готовят наземную операцию в Йемене
21:04 1048
Как ЦРУ придумывает «утки»
Как ЦРУ придумывает «утки» былое и думы
19:42 1909
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу по ту сторону океана
14:13 5119
Ультиматум Трампа для Украины
Ультиматум Трампа для Украины
20:50 2301
Тройной митинг в Париже
Тройной митинг в Париже фото; видео
20:11 1406
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности обновлено 18:10
18:10 8103
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос глас народа - глас Божий
12:46 4810
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас»
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас» новость дополнена; видео
19:20 6478
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера фото
16:07 6873
Кто стал новым директором SOCAR Trading?
Кто стал новым директором SOCAR Trading? наши раскопки; все еще актуально
03:01 16086
Иран поднимает ставки
Иран поднимает ставки
18:59 2522

ЭТО ВАЖНО

Американцы готовят наземную операцию в Йемене
Американцы готовят наземную операцию в Йемене
21:04 1048
Как ЦРУ придумывает «утки»
Как ЦРУ придумывает «утки» былое и думы
19:42 1909
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу по ту сторону океана
14:13 5119
Ультиматум Трампа для Украины
Ультиматум Трампа для Украины
20:50 2301
Тройной митинг в Париже
Тройной митинг в Париже фото; видео
20:11 1406
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности обновлено 18:10
18:10 8103
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос глас народа - глас Божий
12:46 4810
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас»
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас» новость дополнена; видео
19:20 6478
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера
Турецкая оппозиция выбрала своего лидера фото
16:07 6873
Кто стал новым директором SOCAR Trading?
Кто стал новым директором SOCAR Trading? наши раскопки; все еще актуально
03:01 16086
Иран поднимает ставки
Иран поднимает ставки
18:59 2522
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться