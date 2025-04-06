Владельцы Tesla в США массово распродают электрокары

На вторичном рынке Tesla Model 3 теперь можно купить менее чем за $20 000 благодаря федеральным налоговым льготам на электрокары стоимостью до $25 000. Дилеры сообщают о высоком спросе: машины быстро раскупаются, а запасы долго не задерживаются.

Как пишет The New York Times, это связано как с падением интереса к новым моделям, так и с протестом части владельцев против действий Илона Маска.

Некоторые владельцы распродают Tesla из принципиальных соображений. Так, доктор из Мичигана Джером Винегарден заявил, что решил избавиться от машины после того, как Маск присоединился к администрации Дональда Трампа и сделал ряд скандальных заявлений. "Я чувствовал стыд, просто управляя этим автомобилем", — признался он.

На фоне массовой распродажи количество подержанных Tesla, выставленных на продажу, с начала года выросло с 8 до 11,7 тысячи. Также увеличилось число машин, сдаваемых по трейд-ин: доля Tesla 2017 года и новее достигла 1,4%, что втрое больше прошлогоднего показателя.

Продажи новых моделей также замедлились, что заставило компанию снижать цены. Это, в свою очередь, дополнительно обрушило стоимость подержанных машин.