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Взрывы в Сумах

22:03 245

Вечером в Сумах на севере Украины прогремели взрывы. Город подвергся атаке со стороны российских войск.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные источники.

Незадолго до этого Воздушные силы Украины предупреждали о ракетной угрозе — в направлении Сум двигалась скоростная воздушная цель. В регионе и других частях Украины была объявлена воздушная тревога.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

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