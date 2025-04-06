Взрывы в Сумах
22:03 245
Вечером в Сумах на севере Украины прогремели взрывы. Город подвергся атаке со стороны российских войск.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные источники.
Незадолго до этого Воздушные силы Украины предупреждали о ракетной угрозе — в направлении Сум двигалась скоростная воздушная цель. В регионе и других частях Украины была объявлена воздушная тревога.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
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