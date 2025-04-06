МВД о том, как отличить подделку от оригинала

По словам представителей ведомства, такие сайты на первый взгляд могут выглядеть как настоящие, однако есть несколько признаков, которые помогут отличить их от оригиналов.

В первую очередь следует проверять, что адрес сайта начинается с https, а также внимательно относиться к доменному имени — мошенники могут использовать замену символов, например, вместо буквы "I" может быть цифра "1", а вместо "o" — цифра "0".

МВД Азербайджана напоминает, что при совершении онлайн-платежей на таких фальшивых сайтах — независимо от суммы — ваши личные данные могут быть украдены.