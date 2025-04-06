Александр Овечкин побил великий рекорд легендарного Уэйна Гретцки

В сегодняшнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил 895-ю шайбу в карьере. У канадца Гретцки, завершившего карьеру в 1999 году, 894 шайбы. Интересно, что Овечкину для того, чтобы побить рекорд, понадобилось 1487 игр. Именно столько матчей в регулярном чемпионате провел и Гретцки.

Великий канадец занимал первую строчку списка лучших снайперов НХЛ с 23 марта 1994 года, когда забросил 802-ю шайбу и обошел Горди Хоу. Гретцки выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис», «Рейнджерс» и завершил карьеру после своего 20-го сезона в апреле 1999 года.

Овечкин также проводит 20-й сезон в НХЛ. Первую шайбу в лиге россиянин забросил в дебютном матче 5 октября 2005 года.

Список лучших снайперов в истории НХЛ

1. Александр Овечкин (Россия) — 895 голов (1487 матчей)

2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)