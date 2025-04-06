В Китае ожидают разрушительное землетрясение

«За несколько дней до того, как в Мьянме произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,9, в результате которого были разрушены здания и погибли тысячи людей, группа китайских сейсмологов опубликовала исследование, в котором предупреждала о повышенном риске подобных катастроф в своем регионе. Они проанализировали сейсмические данные за 150 лет — с 1879 года по настоящее время — и выявили шесть основных «активных периодов» землетрясений в Китае и прилегающих регионах», — пишет издание South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования.

По словам Чжу и его коллег, каждый период коррелирует со сдвигами скорости вращения Земли — измеряемыми через изменения продолжительности суток (LOD) — и соответствующими перестройками тектонического напряжения. Издание уточнило, что землетрясение 28 марта не станет последним: в настоящее время существует высокий риск катастрофических землетрясений по всему Китаю и соседним регионам.

В конце марта в Таиланде и Мьянме произошло сильное землетрясение. Сейсмические колебания были зарегистрированы также в соседних государствах: Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. Число погибших в результате подземных толчков в Мьянме достигло 3564 человек.