Иран ожидает начала переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон еще не проводили переговоры после того, как Соединенные Штаты получили ответ на письмо американского президента Дональда Трампа.

"Мы высказали свою точку зрения, поэтому мы придерживаемся дипломатии и пути переговоров, но только непрямых. Конечно, необходимо признать, что до сих пор не состоялось ни одного переговорного этапа", - сообщил он в интервью информационному агентству иранского парламента.

По словам Аракчи, США "могут лишь мечтать" о том, чтобы заключить с Ираном сделку подобную той, что была заключена с Ливией в 2003 году. Тогда ливийский лидер Муаммар Каддафи отказался от идеи создания оружия массового поражения, и в стране начался процесс демилитаризации.