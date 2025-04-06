Иран ожидает начала переговоров с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон еще не проводили переговоры после того, как Соединенные Штаты получили ответ на письмо американского президента Дональда Трампа.
"Мы высказали свою точку зрения, поэтому мы придерживаемся дипломатии и пути переговоров, но только непрямых. Конечно, необходимо признать, что до сих пор не состоялось ни одного переговорного этапа", - сообщил он в интервью информационному агентству иранского парламента.
По словам Аракчи, США "могут лишь мечтать" о том, чтобы заключить с Ираном сделку подобную той, что была заключена с Ливией в 2003 году. Тогда ливийский лидер Муаммар Каддафи отказался от идеи создания оружия массового поражения, и в стране начался процесс демилитаризации.
7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном, но допустил продолжение переговоров через посредников.
30 марта американский лидер заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками Ирана в случае полного отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.