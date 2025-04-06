Трампизм по-французски

Французский суд, осудив Марин Ле Пен за «хищение госсредств», запретил ей занимать выборные должности в течение пяти лет (то есть участвовать в президентских выборах 2027 года), но не запретил ей заниматься политикой в принципе. Чем она и ее сторонники не преминули воспользоваться. Она выступила перед многолюдной демонстрацией в Париже в ее поддержку, неподалеку от Дома инвалидов и гробницы Наполеона, заявив, что не собирается сдаваться. Хотя сторонники президента Макрона и много кто еще заявляют, что, дескать, правосудие было непредвзятым, многие в это не верят. Сам повод для лишения пассивного избирательного права Ле Пен выглядит несколько натянутым: ее признали виновной в хищении средств Европарламента потому, что на его средства нанятые сотрудники работали исключительно на партию Марин Ле Пен. Но это, в общем-то, не столь уж редкое правонарушение для той же Франции.

По схожему обвинению получил приговор в 2011 году бывший президент Жак Ширак, но его не ограничивали в правах таким же образом. Дело против Ле Пен велось аж с 2016 года (что там было расследовать столько лет?), но почему-то именно после сокрушительной победы правых популистов из «Национального объединения» на выборах во Франции в Европарламент летом 2024 года (а потом и успешного выступления на внеочередных выборах в Национальное собрание Франции) оно закрутилось с удвоенной силой. Уж не потому ли, что всерьез замаячила перспектива победы Ле Пен еще и на выборах президента в 2027? При том, что она уже трижды баллотировалась безуспешно, поскольку ей так и не удалось избавиться от реноме «несистемного» политика, против которого объединялись все прочие ради ее поражения, - но вот теперь этот момент, похоже, назревал. Опросы давали уверенную победу Ле Пен в первом туре и некоторое преимущество перед любым кандидатом правоцентристов (не говоря уже о левых кандидатах) или равенство голосов. 2027 год мог стать решающим для прорыва Ле Пен к власти с ее антимигрантской программой, а также критическим отношениям к глобалистским структурам типа Евросоюза и НАТО. При том, что сам Макрон баллотироваться уже не сможет.

Приговор показался все же не только излишне суровым, но и политизированным. Особенно на фоне других подобных «судебных расправ» (или попыток) над правопопулистскими политиками в Европе. Достаточно вспомнить скандальный случай, когда в Румынии после выигранного им первого тура президентских выборов крайне правый кандидат в президенты Кэлин Джорджеску (которого называют почему-то «пророссийским») был сначала снят с выборов с отменой результатов первого тура (по недоказанным потом обвинениям в «незаконном финансировании» со стороны России), а затем ему вообще было запрещено участвовать уже в новых выборах. Или бросить взгляд на Германию, где правопопулистская «Альтернатива для Германии» уже по опросам «наступает на пятки» или догнала пришедшую к власти ХДС/ХСС, но на этом фоне периодически раздаются попытки запретить эту партию вовсе как «экстремистскую». Другой лидер «НО» 29-летний Жордан Барделла и другие крайне правые деятели во Франции и по всей Европе поспешили осудить приговор. Его раскритиковал как удар по демократии даже президент США Дональд Трамп. Крайне правый вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал вердикт «дурным кино» и «объявлением войны Брюсселем». Протесты раздались даже от представителей других политических сил, в том числе левых.

Все-таки судебная расправа по политическим причинам – а именно так это и выглядит для многих – не частый случай в демократической Франции. И даже в окружении нынешнего французского премьера Франсуа Байру есть «обеспокоенность» вердиктом. Тем более что против него тоже в свое время выдвигались схожие обвинения. И хотя премьер был оправдан в прошлом году, ряд членов его партии были признаны виновными. Нынешний министр юстиции Франции Жеральд Дарманен тоже еще в ноябре заявил, что был бы «глубоко шокирован», если бы Ле Пен была лишена права баллотироваться, добавив, что Ле Пен должна быть побеждена «на выборах, а не где-то еще». Вердикт против Ле Пен расколол Францию. Опросы показывают, что она и Барделла по-прежнему лидируют в сценариях первого тура. Но они также показывают, что большинство французских избирателей считают решение суда справедливым. И это плохой знак для Ле Пен, которую некоторые начинают ассоциировать с «трампизмом по-французски». Что еще один неприятный знак для Ле Пен, учитывая невысокую популярность президента США в Европе на фоне развязанной им торговой войны. Кстати, интересно, как «жупел Трампа» использует сейчас оппозиция в Турции, обвиняя президента Эрдогана в том, что тот получил предварительно одобрение президента США на арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Во всяком случае Озгюр Озель, лидер оппозиционной Республиканской народной партии, как раз и обвиняет в этом турецкие власти.