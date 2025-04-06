А теперь Газа бомбит Израиль
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Израильская армия зафиксировала около 10 пусков ракет из сектора Газа по югу Израиля.
Большинство из них перехвачено, сообщает армейская пресс-служба. Отмечается, что осколки ракет и перехватчиков упали в нескольких местах в Ашкелоне, повреждены автомобили. О пострадавших не сообщается.
Боевое крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" взяло на себя ответственность за обстрел.
April 6, 2025
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