А теперь Газа бомбит Израиль

Израильская армия зафиксировала около 10 пусков ракет из сектора Газа по югу Израиля.

Большинство из них перехвачено, сообщает армейская пресс-служба. Отмечается, что осколки ракет и перехватчиков упали в нескольких местах в Ашкелоне, повреждены автомобили. О пострадавших не сообщается.

Боевое крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" взяло на себя ответственность за обстрел.