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Россия стала сильнее Европы с начала войны в Украине

Die Welt
23:01 787

За три года, прошедшие с начала войны России в Украине, страна значительно усилилась по сравнению с Европой.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt. В статье подчеркивается, что Москва не теряла времени, значительно увеличив производство вооружений и военной техники.

После начала конфликта в Украине Россия более эффективно, чем Европа, нарастила производство оружия. Ее лидерство в производстве представляет собой стратегическую угрозу для НАТО и надежности его обычных средств сдерживания.

Также, оценивая военный потенциал Европы, издание отмечает, что ЕС за эти три года так и не смог существенно увеличить производство боеприпасов или восполнить запасы высокоточного оружия.

Без срочных реформ раздробленность европейской промышленности сделает НАТО уязвимым к сбоям в цепочках поставок и задержкам в производстве, говорится в статье.

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