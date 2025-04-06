Британские военные обнаружили российские шпионские устройства

Согласно информации, датчики были найдены в море и на берегу. Некоторые из них были выброшены на побережье после того, как сорвались с креплений, а другие обнаружены с помощью флота. Местоположение и некоторые другие детали были скрыты по соображениям национальной безопасности.

Военные считают, что эти устройства могли быть использованы для сбора данных о британских атомных подводных лодках, которые постоянно находятся в море в рамках политики сдерживания. Эксперты также отмечают, что Россия продолжает развивать свои подводные возможности, угрожая безопасности стран НАТО, и обладает средствами для подводной войны и шпионажа, которые могут превосходить возможности Британии и других государств альянса.

Кроме того, обсуждается возможное участие яхт российских олигархов в шпионской деятельности, в том числе в водах Великобритании, где на некоторых из них были установлены технические средства для установки или извлечения подводных шпионских устройств.

В качестве одной из потенциальных угроз британская армия рассматривает возможность диверсий против подводных кабелей, которые соединяют страну с другими регионами мира, а также против подводных нефтяных и газовых трубопроводов, таких как те, которые обеспечивают поставки энергоресурсов из Норвегии.

Военные обеспокоены возможностью повреждения этих коммуникаций, которые также используются для военных целей.