Цены на криптовалюты рухнули

6 апреля 2025 года все криптовалюты демонстрируют снижение, согласно последним котировкам.

Цена биткоина упала на 2,6%, опустившись ниже отметки в $81,000. За последний час падение составило от 1% до 3%, а на некоторых монетах снижение за неделю достигает 10-14%.

Падение цен на криптовалюты связано с падением американского фондового рынка после введения новых тарифов президентом США Дональдом Трампом. Инвесторы обеспокоены возможной глобальной рецессией, что усиливает давление на цифровые активы.

Объем суточных торгов по биткоину сократился на 17%, составив $14,16 миллиарда. Наибольшая активность торгов наблюдается на платформах Binance, Bybit, OKX, Bitget и Crypto.com.