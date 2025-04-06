USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Новость дня
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Цены на криптовалюты рухнули

23:34 476

6 апреля 2025 года все криптовалюты демонстрируют снижение, согласно последним котировкам.

Цена биткоина упала на 2,6%, опустившись ниже отметки в $81,000. За последний час падение составило от 1% до 3%, а на некоторых монетах снижение за неделю достигает 10-14%.

Падение цен на криптовалюты связано с падением американского фондового рынка после введения новых тарифов президентом США Дональдом Трампом. Инвесторы обеспокоены возможной глобальной рецессией, что усиливает давление на цифровые активы.

Объем суточных торгов по биткоину сократился на 17%, составив $14,16 миллиарда. Наибольшая активность торгов наблюдается на платформах Binance, Bybit, OKX, Bitget и Crypto.com.

А теперь Газа бомбит Израиль
А теперь Газа бомбит Израиль фото; видео
22:44 1770
Олег Бакинский будет сидеть в Баку
Олег Бакинский будет сидеть в Баку haqqin.az из зала суда
21:03 3922
Индийский боевой вертолет для Гималаев: подойдет ли он Армении?
Индийский боевой вертолет для Гималаев: подойдет ли он Армении? наши подробности
15:54 4467
Американцы готовят наземную операцию в Йемене
Американцы готовят наземную операцию в Йемене
21:04 1921
Как ЦРУ придумывает «утки»
Как ЦРУ придумывает «утки» былое и думы
19:42 2728
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу по ту сторону океана
14:13 5558
Ультиматум Трампа для Украины
Ультиматум Трампа для Украины
20:50 3927
Тройной митинг в Париже
Тройной митинг в Париже фото; видео
20:11 1961
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности обновлено 18:10
18:10 8917
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос глас народа - глас Божий
12:46 5077
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас»
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас» новость дополнена; видео
19:20 7353

ЭТО ВАЖНО

А теперь Газа бомбит Израиль
А теперь Газа бомбит Израиль фото; видео
22:44 1770
Олег Бакинский будет сидеть в Баку
Олег Бакинский будет сидеть в Баку haqqin.az из зала суда
21:03 3922
Индийский боевой вертолет для Гималаев: подойдет ли он Армении?
Индийский боевой вертолет для Гималаев: подойдет ли он Армении? наши подробности
15:54 4467
Американцы готовят наземную операцию в Йемене
Американцы готовят наземную операцию в Йемене
21:04 1921
Как ЦРУ придумывает «утки»
Как ЦРУ придумывает «утки» былое и думы
19:42 2728
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу
Губернатор Калифорнии бросает перчатку Трампу по ту сторону океана
14:13 5558
Ультиматум Трампа для Украины
Ультиматум Трампа для Украины
20:50 3927
Тройной митинг в Париже
Тройной митинг в Париже фото; видео
20:11 1961
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности
Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности обновлено 18:10
18:10 8917
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос
Стучать или не стучать? Вот в чем вопрос глас народа - глас Божий
12:46 5077
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас»
Лидер турецкой оппозиции: «Ни Америка, ни Трамп не спасут вас» новость дополнена; видео
19:20 7353
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться