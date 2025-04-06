США бомбят хуситов

"По предварительным данным, три мирных жителя погибли, шестеро получили ранения в результате агрессии США, которые нанесли несколько ударов по дому в районе Шааб-эль-Хафа... в Сане", - написал он на своей странице в X.

По меньшей мере трое гражданских погибли, еще шестеро получили ранения в результате ударов США по подконтрольной хуситам из движения "Ансар Аллах" столице Йемена Сане.

В воскресенье вечером принадлежащий "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah проинформировал, что США совершили четыре удара по острову Камаран, который расположен в Красном море. Информация о жертвах в результате этого обстрела не поступала.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало.