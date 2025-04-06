Новая стратегия США: Турция – плацдарм против Китая
Новый виток торговой политики американского президента, затронувший практически все страны мира, не обошел стороной Ближний Восток и Северную Африку — регионы, в которых Турция располагает мощными экономическими рычагами влияния.
Новые пошлины могут усилить экономическое влияние Анкары в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, где Турция, правда, сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Китая, в отношении продукции которого Белый дом ввел 34-процентную пошлину.
Ставки тарифов Трампа основаны не на пошлинах и барьерах других стран, а вычисляются по простой формуле, в соответствии с которой торговый профицит с США той или иной страны делится на ее общий объем экспорта в Соединенные Штаты.
Как уже писал haqqin.az, решение Трампа ввести 10-процентные пошлины в отношении Турции было встречено в Анкаре с удовлетворением. Турецкие власти считают, что новые тарифы позволят увеличить экспорт в США стали и алюминия.
Также высказываются предположения, что в условиях высоких пошлин на страны Европейского союза часть военного производства ЕС может быть перенаправлена в Турцию.
По мнению турецких аналитиков, за включением Турции в категорию с 10-процентными тарифами могут стоять не столько даже экономические расчеты, сколько политические соображения, поскольку тарифы Трампа в целом не имеют под собой серьезной экономической основы. Есть предположения, что Вашингтон планирует перенести часть производства из Китая в Турцию.
Тем временем новый посол США в Анкаре Том Барак в интервью американским СМИ заявил, что в американо-китайском экономическом противостоянии Турция может стать новым «маршрутом специй» и энергетическим хабом. Барак также отметил, что Анкаре будет предложено сделать выбор в пользу американского «Маршрута специй» вместо китайского проекта «Пояс и путь».
Также в Белом доме рассчитывают, что в новых экономических условиях Европа будет получать энергоресурсы не из России, а через Турцию из стран Персидского залива и Тюркского мира.