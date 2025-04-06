Новая стратегия США: Турция – плацдарм против Китая

Новый виток торговой политики американского президента, затронувший практически все страны мира, не обошел стороной Ближний Восток и Северную Африку — регионы, в которых Турция располагает мощными экономическими рычагами влияния.

Новые пошлины могут усилить экономическое влияние Анкары в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, где Турция, правда, сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Китая, в отношении продукции которого Белый дом ввел 34-процентную пошлину.

Ставки тарифов Трампа основаны не на пошлинах и барьерах других стран, а вычисляются по простой формуле, в соответствии с которой торговый профицит с США той или иной страны делится на ее общий объем экспорта в Соединенные Штаты.