Терпение - ключ ко всему
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Воссоединение с Абхазией и Южной Осетией является реальным, если народ Грузии наберется терпения.
Такое мнение выразил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi.
"Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике. Решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, однако при терпении и правильной политике все возможно", - сказал Кобахидзе.
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