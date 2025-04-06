«Под раздачу» попали Иордания и Тунис

Между тем в странах Ближнего Востока и Северной Африки высокие пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, вызвали настоящий хаос. Особенно это заметно на примере Иордании, которая, напомним, была первой арабской страной, подписавшей в октябре 2000-го года соглашение о свободной торговле с США. В соответствии с буквой этого соглашения большинство иорданских товаров получило тогда право беспошлинного доступа на рынок США, а Иордания взамен отменила пошлины на американский импорт.

И вот сегодня, обвинив официальный Амман в применении 40-процентных пошлин на американские товары, Вашингтон ввел ответные 20-процентные пошлины.

Иордания, чей экспорт в США ощутимо превышает импорт, поставляет на американский рынок одежду, драгоценные камни, металлы и удобрения.