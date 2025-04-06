«Под раздачу» попали Иордания и Тунис
Между тем в странах Ближнего Востока и Северной Африки высокие пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, вызвали настоящий хаос. Особенно это заметно на примере Иордании, которая, напомним, была первой арабской страной, подписавшей в октябре 2000-го года соглашение о свободной торговле с США. В соответствии с буквой этого соглашения большинство иорданских товаров получило тогда право беспошлинного доступа на рынок США, а Иордания взамен отменила пошлины на американский импорт.
И вот сегодня, обвинив официальный Амман в применении 40-процентных пошлин на американские товары, Вашингтон ввел ответные 20-процентные пошлины.
Иордания, чей экспорт в США ощутимо превышает импорт, поставляет на американский рынок одежду, драгоценные камни, металлы и удобрения.
Западные СМИ сравнивают иорданскую ситуацию с Египтом, который на протяжении многих лет облагал импорт из США 40-процентным налогом, в то время как Иордания этого не делала. Что не помешало Трампу ввести в отношении Иордании 20-процентный тариф, то есть вдвое больший, чем в отношении Каира. В Белом доме эту диспропорцию объяснили тем, что Иордания меньше, чем Египет, открыта для свободной торговли.
Серьезный удар нанес и 55-процентный тариф в отношении Туниса. В прошлом году эта арабская страна экспортировала в США товаров на сумму 1,1 миллиарда долларов, почти половину из которых составляли животные и растительные жиры и масла. Тогда как объем американского экспорта в Тунис составил 504 миллиона долларов, что, по утверждению источников, вызвало недовольство Белого дома.