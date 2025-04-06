Иран и Сирия остаются в экономической изоляции

Тем не менее, на случай возможного снятия санкций, которое может стать следствием смены власти в Сирии, Дональд Трамп установил для Дамаска пошлину в размере… 81 процента.

Специфика новой тарифной политики Трампа проявилась и в отношении Сирии и Ирана — государств, чья торговля с США из-за санкций практически не имеет значения. В рамках обширных санкций против бывшего режима Башара Асада США полностью запретили импорт сирийских товаров и услуг.

Что же касается американо-иранского товарооборота, то он по-прежнему незначителен. В прошлом году США экспортировали в Иран товаров на сумму 90,85 миллиона долларов, в основном не подпадающую под санкции медицинскую и фармацевтическую продукцию. Импорт же из Ирана составил лишь 6,3 миллиона долларов, из которых 4,7 миллиона пришлись на предметы искусства и антиквариат.

Но даже несмотря на это, США установили для Ирана 10-процентную пошлину. В Вашингтоне объяснили это решение наличием торгового дефицита с Тегераном, несмотря на то, что аналогичный дисбаланс с Тунисом повлек за собой гораздо более высокий тариф.

Поскольку США продолжают санкционную политику в отношении Ирана и Сирии, значительного экономического эффекта от пошлин в ближайшее время они не ждут.