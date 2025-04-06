Трамп не пощадил даже Израиль

Несмотря на то, что Израиль является ключевым стратегическим союзником США в регионе, он также попал под новые тарифы — для него установлена ставка в 17 процентов.

По информации из Иерусалима, в ближайшее время израильские власти начнут переговоры с администрацией Трампа с целью снизить этот показатель. Следует отметить, что США остаются главным рынком сбыта для израильской продукции, на них приходится 28 процентов всего израильского экспорта.

Готовясь к переговорам с американцами, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич отменил ряд пошлин на товары с клеймом made in USA.