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Трамп не пощадил даже Израиль

Отдел информации
00:25 1085

Несмотря на то, что Израиль является ключевым стратегическим союзником США в регионе, он также попал под новые тарифы — для него установлена ставка в 17 процентов.

По информации из Иерусалима, в ближайшее время израильские власти начнут переговоры с администрацией Трампа с целью снизить этот показатель. Следует отметить, что США остаются главным рынком сбыта для израильской продукции, на них приходится 28 процентов всего израильского экспорта.

Готовясь к переговорам с американцами, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич отменил ряд пошлин на товары с клеймом made in USA.

Израиль является ключевым стратегическим союзником США в регионе, он также попал под новые тарифы

В то же время израильские эксперты считают этот шаг малоэффективным, поскольку тариф рассчитан не по фактическим ставкам, а на основе данных о торговом дефиците и объемах экспорта. Если бы США, как и в случае с другими странами, учли еще и экспорт услуг, то пошлины для Израиля могли бы оказаться намного выше.

Таким образом, новые тарифы Трампа вызвали серьезные разногласия в регионе.

А вот для богатых нефтью монархий Персидского залива заявление Белого дома о том, что от новых пошлин будут освобождены нефть, природный газ и переработанная продукция, сыграло роль живительной кислородной подушки.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло…

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