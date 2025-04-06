Трамп не пощадил даже Израиль
Несмотря на то, что Израиль является ключевым стратегическим союзником США в регионе, он также попал под новые тарифы — для него установлена ставка в 17 процентов.
По информации из Иерусалима, в ближайшее время израильские власти начнут переговоры с администрацией Трампа с целью снизить этот показатель. Следует отметить, что США остаются главным рынком сбыта для израильской продукции, на них приходится 28 процентов всего израильского экспорта.
Готовясь к переговорам с американцами, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич отменил ряд пошлин на товары с клеймом made in USA.
В то же время израильские эксперты считают этот шаг малоэффективным, поскольку тариф рассчитан не по фактическим ставкам, а на основе данных о торговом дефиците и объемах экспорта. Если бы США, как и в случае с другими странами, учли еще и экспорт услуг, то пошлины для Израиля могли бы оказаться намного выше.
Таким образом, новые тарифы Трампа вызвали серьезные разногласия в регионе.
А вот для богатых нефтью монархий Персидского залива заявление Белого дома о том, что от новых пошлин будут освобождены нефть, природный газ и переработанная продукция, сыграло роль живительной кислородной подушки.
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло…