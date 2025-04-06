США отреагировали на критику от Зеленского

После слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что его разочаровала реакция американского посольства на эту атаку, Бринк опубликовала в микроблоге X новое сообщение. В нем указывается, что именно Россия ударила баллистической ракетой по городу.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк выразила украинцам соболезнования из-за удара по Кривому Рогу, на этот раз вспомнив о России.

"Мы выражаем солидарность с народом Украины в этот день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу, которая унесла жизни 20 человек, среди них 9 детей. Наши искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", - написала она.

Напомним, 4 апреля российская ракета ударила по жилому району в Кривом Роге, в результате чего погибли 20 человек, в том числе 9 детей, а более 60 получили ранения.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на эту трагедию, выразив соболезнования пострадавшим, но не упомянула непосредственно Россию как виновника атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование такой реакцией, отметив, что в Америке боятся сказать слово "российская", говоря о ракете, которая убила детей.