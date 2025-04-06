Президент Сирии летит в Турцию
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа на следующей неделе совершит официальные визиты в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом сообщают сирийские СМИ со ссылкой на МИД страны.
Конкретные даты визитов пока не объявлены, однако ожидается, что они будут уточнены в ближайшие дни.
Отмечается, что поездки направлены на укрепление региональных отношений и привлечение международной поддержки в период восстановления страны.
Это будет уже второй визит аш-Шараа в Турцию. Впервые он прибыл в Анкару 4 февраля, где провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.