Израиль сравнил Иран с головой змеи

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о наличии доказательств прямых связей между Ираном и движением ХАМАС, а также об участии Тегерана в подготовке нападения 7 октября 2023 года.

"В разведывательном подразделении Армии обороны Израиля мне был представлен секретный документ, найденный в туннелях руководителей ХАМАС в секторе Газа. Он доказывает прямые связи между Ираном и лидерами ХАМАС, а также поддержку Ираном плана ХАМАС по уничтожению Израиля и атаки 7 октября", — утверждает Кац.