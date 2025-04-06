Израиль сравнил Иран с головой змеи
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о наличии доказательств прямых связей между Ираном и движением ХАМАС, а также об участии Тегерана в подготовке нападения 7 октября 2023 года.
"В разведывательном подразделении Армии обороны Израиля мне был представлен секретный документ, найденный в туннелях руководителей ХАМАС в секторе Газа. Он доказывает прямые связи между Ираном и лидерами ХАМАС, а также поддержку Ираном плана ХАМАС по уничтожению Израиля и атаки 7 октября", — утверждает Кац.
По его словам, в документе содержится запрос от ХАМАС на $500 млн от сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на цели, связанные с "уничтожением Израиля".
"Вывод очевиден: Иран — голова змеи", — заявил министр. Он также добавил, что Израиль "сделает все возможное, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия", и продолжит наносить удары "по его террористическим сателлитам до тех пор, пока иранская ось зла не будет разрушена".